Le nuove CPU AMD Ryzen 7000, con l’ultimo BIOS AM5, hanno ricevuto i primi benchmark delle prestazioni di gioco da parte di Quasarzone ma i risultati potrebbero non essere entusiasmanti come ci si aspettava.

Il recente aggiornamento del BIOS AM5 ha portato notevoli miglioramenti nel supporto della memoria DDR5 e nell’overclock delle CPU Ryzen 7000. Con il BIOS AGESA 1.0.0.7b, difatti, si sono raggiunte velocità di clock superiori alle DDR5-8000 e persino più alte delle DDR5-9000. Tuttavia, le prestazioni di gioco non sembrano essere influenzate in modo significativo da queste velocità così tanto elevate.

Il team di Quasarzone ha condotto dei test rapidi per valutare le differenze nelle prestazioni, una volta abilitata la memoria ad alta velocità presente nel nuovo BIOS.

Utilizzando una scheda madre ASUS ROG STRIX X670E-E Gaming WIFI, con il BIOS 1514 BETA basato su AGESA 1.0.0.7b, hanno testato due configurazioni di memoria: DDR5-6200 (CL30-36-32-66) in modalità 1:1 e DDR5-7400 (CL34-46-44-80) in modalità 1:2. I test sono stati eseguiti con le CPU Ryzen 9 7950X e Ryzen 7 7800X3D.

Sebbene il nuovo BIOS abbia supportato immediatamente le frequenze DDR5-7400, mostrando un notevole miglioramento rispetto al firmware AGESA 1.0.0.7a, i benchmark di gioco, a risoluzione 1080p, hanno mostrato che, su entrambe le CPU testate, la memoria ad alta frequenza non ha portato significativi miglioramenti delle prestazioni.

Crediti: Quasarzone

In particolare, la configurazione DDR5-7400 CL34, ha mostrato, addirittura, una leggera regressione delle prestazioni rispetto alla configurazione DDR5-6200 in modalità 1:1.

Anche se le differenze di prestazioni erano principalmente entro il margine di errore, questo dimostra che i giochi potrebbero, a tutti gli effetti, non trarre vantaggio dalle velocità di memoria più elevate.

Tuttavia, anche se i giochi sembrano non sfruttare appieno delle velocità di memoria più elevate, il BIOS AGESA 1.0.0.7b è ancora in fase BETA, quindi potrebbero essere apportate ulteriori ottimizzazioni in futuro, aprendo nuove prospettive per l’ecosistema Ryzen di AMD.

Mentre i giochi sembrano non trarre vantaggio dalle velocità di memoria più elevate, resta da vedere come queste prestazioni si rifletteranno quando sfruttate con altre applicazioni destinate a differenti utilizzi.