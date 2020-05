DeepCool annuncia una nuova versione del popolare GAMMAX 400

DEEPCOOL, noto produttore cinese, ha introdotto una versione aggiornata del suo famoso dissipatore ad aria GAMMAXX 400, molto noto ed apprezzato nella fascia media e medio-bassa del mercato PC. Si tratta quindi di una soluzione entry-level caratterizzata da un ottimo rapporto qualità-prezzo, con una capacità di raffreddamento massima di 130W. Grazie al design compatto il GAMMAXX 400 non finisce sopra gli slot DIMM (obbligandovi quindi a usare RAM a basso profilo) e si può facilmente installare dall’alto.

La nuova versione del DeepCool GAMMAXX 400 presenta la possibilità di installare due ventole e un maggior numero di alette all’interno della torre, che aumentano la superficie dissipante del 20% e portano quindi ad avere una maggior densità e prestazioni di raffreddamento decisamente migliori rispetto a quelle della vecchia versione. Ci sono poi quattro heatpipe in rame placcato nickel, tutte dotate di tecnologia Core Touch che garantisce un contatto perfetto tra le heatpipe l’IHS (Integrated Heat Spreader) della CPU.

Per il nuovo GAMMAXX 400 DeepCool utilizza due ventole TF120 PWM, capaci di ruotare tra i 500 e i 1500 RPM e di generare un flusso d’aria di 52CFM. Si tratta di ventole decisamente silenzione, che alla massima velocità generano solamente 27,6dBA, merito anche dei cuscinetti idraulici utilizzati. A livello estetico, il GAMMAXX 400 perde rispetto alla vecchia versione i LED, del tutto assenti nel nuovo modello. A dare uniformità all’estetica ci pensa la copertura della parte superiore, in plastica e nera come le ventole.

Come sulla vecchia versione, anche per il nuovo DeepCool GAMMAXX 400 l’ampia compatibilità è indubbiamente un punto di forza; il dissipatore può essere installato su schede madri con socket Intel LGA 1366/1150/1155/1151 (e quindi anche 1200) e AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1, sfruttando gli appositi accessori contenuti nella confezione. Il nuovo GAMMAXX 400 di DeepCool arriverà nelle prossimo settimane, a un prezzo consigliato di circa 39 euro.