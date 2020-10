DeepCool AS500 e AS500 Plus, dissipatori dal profilo sottile con tanto di RGB

DeepCool ha lanciato due nuovi dissipatori dal profilo sottile con compatibilità universale sia per sistemi Intel che AMD. AS550 e AS550 Plus vantano un design poco ingombrante per essere adatti ad ogni build ma non rinunciano alle alte prestazioni di raffreddamento.

I nuovi DeepCool AS550 e AS 550 Plus hanno un design nichelato a singola torre e sono dotati di ben 5 heatpipe da 6mm per un migliore scambio termico con le alette ad alta densità che le ricoprono. Grazie alla struttura efficiente, il dissipatore ad aria ad alte prestazioni AS550 può gestire CPU dalla potenza massima di 220W.

A raffreddare il tutto ci pensa una ventola PWM con cuscinetti fluidodinamici DeepCool TF140S che permette precise regolazioni di velocità comprese tra 500 e 1200 RPM. Alla velocità più bassa la ventola ha un livello di rumorosità dichiarato di solamente 24dBA. Il modello Plus include una seconda ventola per migliorare ancora di più le permormance di raffreddamento grazie ad una configurazione push-pull.

Con uno spessore minimo di soli 48mm, i dissipatori permettono una configurazione poco ingombrante e che non va ad interferire con i moduli di RAM più alti. Allo stesso tempo non interferiscono con la visione dei suddetti moduli dal lato del case. Con un’altezza di 164mm e una larghezza di 142mm non avrete problemi ad utilizzare questi blocchi di dissipazione all’interno dei classici case mid tower.

La copertura in plastica nera nella parte alta nasconde sotto di essa una striscia a LED ARGB da 5V che permette agli utenti di dare un tocco di personalizzazione finale alla propria build. È possibile sincronizzare gli effetti di illuminazione con il software di gestione della propria scheda madre oppure modificarli con il controller cablato incluso.

AS550 e AS550 Plus sono disponibili da oggi al prezzo consigliato di 59,99 euro e 69,99 euro rispettivamente.