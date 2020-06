DeepCool CASTLE 360 EX, nuovo AIO per chi adora gli RGB

DeepCool annuncia il suo nuovo dissipatore con motore a 3 fasi, ovvero CASTLE 360 EX, l’AIO con l’esclusiva “Anti-leak Technology”.

DeepCool presenta la tecnologia Anti-leak come un nuovo standard per il mercato degli AIO e di fatto porta diversi vantaggi ai fini delle prestazioni. Il brevetto Anti-leak, il cui significato in italiano è letteralmente “anti-perdite”, agisce direttamente sull’efficienza del dissipatore modulando e tenendo sotto controllo la pressione interna del liquido. Il sistema riuscirà di fatto non solo ad aumentare le prestazioni, bensì anche la sicurezza del dispositivo: la tecnologia Anti-leak riduce infatti sensibilmente il rischio di eventuali perdite che ovviamente rischierebbero di danneggiare l’hardware.

Ad alimentare tutto questo un nuovo motore a 3 fasi, chiamato dalla società cinese “x-life”. Un motore che non solo riesce a mantenere alti regimi operativi con bassa rumorosità ma anche garantire un flusso molto preciso. Il radiatore su cui opera il motore è da 360mm ed appartiene alla famiglia GAMER STORM, brand dedicato al gaming di DeepCool. Rimanendo in tema prestazioni, l’efficienza generale è stata inoltre migliorata grazie a delle nuove alette realizzate in rame, ed aumentate in superficie di circa il 25%.

Il waterblock del nuovo CASTLE 360 EX è poi dotato del sistema “dual-chamber mechanism”: il design a doppia camera si occupa di migliorare lo scambio termico nella zona a contatto con la CPU, così da ridurre il lasso di tempo in cui avviene la trasmissione di calore grazie anche ad un miglior ricircolo del liquido e quindi un miglior raffreddamento. La pompa poi, vanta una velocità pari a 2550 RPM con un livello di rumorosità di 17,8dBA.

Come da tradizione per i dissipatori DeepCool non poteva di certo mancare l’illuminazione LED ARGB, la pompa presenta infatti una piccola camera nella parte superiore con un logo, che può ovviamente essere personalizzato a piacere con diversi effetti. Logo che inoltre è personalizzabile rimuovendo il coperchio e sostituendolo con altri simboli. I waterblock, per concludere, presenta una superficie specchiata, regalando un’effetto profondità.

Per quanto riguarda il flusso d’aria abbiamo delle ventole preinstallate della famiglia TF120S della serie GAMER STORM con pale migliorare grazie al design a doppio strato. Le ventole restituiscono elevate prestazioni con un range RPM che va da 500 fino a 1800, ovviamente con supporto alla connessione PWM. Per le relative specifiche abbiamo una rumorosità massima di 32,1dBA, un valore di 64,4CFM per 2,33mmAq di pressione statica e vengono garantite oltre 40 mila ore di utilizzo per il valore MTBF senza relativi danni a carico dei cuscinetti.

Parliamo ora delle dimensioni che, per quanto riguarda il radiatore realizzato interamente in alluminio, sono pari a 402 x 120 x 27 mm. Per quanto riguarda invece la lunghezza dei tubi parliamo di 465mm, mentre il dissipatore è compatibile con i socket Intel LGA20xx, 1200, 115x, 1366 e AMD TRX4, TR4, AM4/AM3(+), AM2(+), FM2(+), FM1.

Per quanto riguarda la questione prezzi, attualmente DeepCool non ha ancora lasciato dichiarazioni in merito a questo modello specifico. Se siete interessati ad un prodotto simile però, potete acquistare la variante con radiatore da 240mm.