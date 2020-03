DeepCool Matrexx 55 PWM 2F, la variante più sobria e ariosa del Metrexx 55

DeepCool ha presentato il nuovo Matrexx 55 PWM F2, una variante decisamente più sobria e minimal dell’originale Matrexx 55 dove trova spazio un pannello in acciaio con trama a rete, al posto di quello in vetro temperato, che permette un flusso d’aria maggiore e più costante, agevolato dalle aperture del pannello.

Il nuovo case somiglia, o meglio è identico, alla versione Mesh 4F dove l’unica differenza rispetto a quest’ultimo è rappresentata dalle ventole preinstallate. Mentre la versione 4F offre un kit di 4 ventole, di cui tre preinstallate sul frontale in aspirazione ed una posteriore in estrazione, il nuovo PWM 2F offre solamente due ventole, una frontale ed una posteriore.

La differenza, oltre che nella quantità, è da ricercare nella qualità delle ventole incluse nel pacchetto. Le due ventole della versione 2F infatti sono ventole PWM a 4 pin in grado di garantire una maggiore durata oltre che una migliore ventilazione.

Complessivamente comunque il case supporta un massimo di sei ventole, tre frontali da 120 mm, due superiori da 120 o 140 mm, ed una sola posteriore da 120 mm.

Tutto il resto rimane invariato, il case possiede le stesse caratteristiche di tutti i modelli della gamma con il supporto a schede madri E-ATX, schede grafiche lunghe fino 370 mm, e dispositivi di raffreddamento ad aria alti fino a 168 mm oltre a radiatori da 120, 240 o 360 mm.

Per quanto riguarda connettività e storage, è presente una porta USB 3.0, due USB 2.0 e i due ingressi jack separati per cuffie e microfono, oltre al supporto per Hard Disk 2+2 (2 HDD e 2 SSD). Anche le dimensioni rimangono identiche, cioè 480 x 440 x 210.

Deep Cool non ha ancora rivelato né prezzo né disponibilità del nuovo case.