Dopo tre anni di assenza, DeepCool annuncia il suo ritorno all’evento del CES 2023 sul palco di Las Vegas. Per l’occasione l’azienda ha svelato alcuni prodotti, tra cui dissipatori, ventole e case per PC. Le novità includono anche il nuovo Assassin IV, dissipatore ad aria caratterizzato da un design minimale, molto diverso da quello visto sul precedente Assassin III, e dalla possibilità di funzionare anche in modalità silenziosa.

DeepCool ha anche realizzato una nuova ventola a 9 pale da 140mm, la FT14, con quello che sembra essere un design modulare, che da la possibilità agli utenti di poter cambiare alcune componenti come la ventola stessa o il motore. La casa ha anche realizzato i nuovi case CH560 e CH560 Digital, costruiti con pannelli laterali in vetro temperato e griglie che ricoprono sia le parti laterali inferiori che quella anteriore e posteriore. Con l’obiettivo di dare priorità all’ottimizzazione dei flussi d’aria e dell’estrazione del calore, i nuovi case includono ben tre ventole da 140mm montate frontalmente, con illuminazione LED RGB, oltre a una da 120mm dietro.

Fonte: DeepCool

Sempre nella parte inferiore del pannello sinistro, è inoltre presente un pratico display LCD con cui è possibile monitorare i parametri termici del sistema, come la temperatura del processore o della scheda video. Le funzionalità non finiscono tuttavia qui, il resto dei dettagli verrà infatti mostrato da DeepCool sul palco della fiera.

Rimanendo in tema, nella giornata di ieri aziende come Intel e Acer hanno aperto l’evento svelando i nuovi processori da 65W e da 35W per desktop, oltre a diversi nuovi portatili e all-in-one della serie Swift e Aspire, notebook della gamma Nitro e Predator, pensati per i videogiocatori, insieme a un monitor modulare in grado di ospitare i nuovi mini PC Chromebook per le aziende, una nuova modalità per il 3D di SpatialLabs True Game e tanto altro.