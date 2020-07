Dei leak ipotizzano le specifiche tecniche delle RTX 3070 e RTX 3070 Ti

Il mondo delle leak, si sa, è sempre in movimento. Sempre più spesso si verificano delle “perdite” (o presunte tali) di informazioni da parte delle aziende, informazioni riguardanti prodotti ancora non annunciati in via ufficiale. Nel caso delle schede video, queste indiscrezioni quasi sempre riguardano prezzi, disponibilità e, soprattutto, le specifiche tecniche.

E proprio di quest’ultime ci occuperemo oggi, in quanto sono spuntate sul web le specifiche delle nuove GPU di fascia medio-alta (e non High-End, di cui abbiamo già parlato in questo articolo). Le informazioni arrivano da Kopite7kimi, secondo il quale Nvidia sta preparando almeno due schede grafiche equipaggiate con la GPU GA104, tra cui proprio le RTX 3070 e RTX 3070 Ti.

Iniziamo dalla RTX 3070 Ti: salta subito all’occhio il nome, in quanto, come tutti ben sappiamo, durante la generazione Turing non abbiamo avuto una versione “Ti” della RTX 2070, che ha però ricevuto comunque un refresh con la 2070 Super. Parlando di specifiche tecniche, vedremo un chip GA104 completamente sbloccato, che metterà in bella mostra i suoi 3072 CUDA Core. Da notare come la configurazione dei core di questo chip sia la stessa del chip TU104 utilizzato per la 2080 Super. Da questo è possibile intuire che i miglioramenti principali riguarderanno la nuova architettura e la velocità di clock. La GPU sarà affiancata da 8 Gb di memoria GGDR6X, mentre Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 dollari.

Parlando invece della RTX 3070, abbiamo 2944 CUDA Core (come per la RTX 2080) e 8Gb di memoria stavolta GDDR6, a un prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 400 dollari.

Eccovi quindi una tabella riassuntiva delle schede Ampere attualmente conosciute messe a confronto con quelle Turing.

Schede Grafiche GPU Cores Memoria Bus di Memoria Bandwidth

Titan RTX (2nd Gen) Ampere GA102 5376 24 Gb GGDR6X 384-bit -816 Gb/s Titan RTX (1st Gen) Turing TU102 4608 24 Gb GGDR6 384-bit 672 GB/s GeForce RTX 3080 Ti Ampere GA102 5248 12 Gb GGDR6X 384-bit ~1.00 TB/s GeForce RTX 2080 Ti Turing TU102 4352 11 Gb GGDR6 352-bit 616 GB/s GeForce RTX 3080 Ampere GA102 4352 10 Gb GGDR6X 320-bit ~760 GB/s GeForce RTX 2080 Turing TU104 2944 8 Gb GGDR6 256-bit 448 GB/s GeForce RTX 3070 Ti Ampere GA104 3072 8 Gb GGDR6X 256-bit ~512 GB/s GeForce RTX 2070 Super Turing TU104 2560 8 Gb GGDR6 256-bit 448 GB/s GeForce RTX 3070 Ampere GA104 2944 8 Gb GGDR6 256-bit ~512 GB/s GeForce RTX 2070 Turing TU106 2304 8 Gb GGDR6 256-bit 448 GB/s

E voi, cosa ne pensate? Considerata la concorrenza di AMD, potremmo vedere dei prezzi competitivi da parte di Nvidia?