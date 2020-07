Dell annuncia XPS 8940, desktop compatto ma molto potente

Dell ha aggiornato la sua linea di PC desktop XPS con un nuovo modello, 8940, che possiede un telaio più piccolo, ma offre al suo interno processori Intel di decima generazione abbinati a schede grafiche NVIDIA o AMD. I prezzi partono da 649,99$ ed attualmente è già disponibile negli Stati Uniti e Canada.

Il nuovo design è stato pensato per ricordare quello già impiegato nella linea di laptop XPS e che ricalca la trama della fibra di carbonio. È disponibile in due colorazioni: bianco minerale o nero notte.

CPU Fino a Intel Core i9-10900K GPU Fino a Nvidia GeForce RTX 2070 Super 8GB, AMD Radeon RX 5700 XT RAM Fino a 128GB DDR-2666 Storage Fino a 2TB PCIe NVme M.2 SSD e 2TB TB 7,200-RPM HDD Alimentatore 360W o 500W Case 19lt, bianco minerale o nero notte Drive ottico Opzionale, DVD o Blu-ray Dimensioni 36,8 x 30,7 x 17 mm Prezzo di partenza 649,99$

In molti modi, lo chassis ed il sistema assomigliano al desktop da gaming dell’azienda, il Dell G5. L’alimentatore arriva sino a 500W e sembra uno di quelli impiegati in ambito server. Sulla parte frontale sono presenti numerose porte, tra cui una USB 3.1 di tipo C, tre porte USB 3.1 Gen1 tipo A, un jack per le cuffie ed un lettore di schede SD. Si tratta davvero di una connettività piuttosto ampia, anche se, per la creazione di un sistema del genere, è stata utilizzata una scheda madre non standard, quindi eventuali upgrade futuri potrebbero essere più difficoltosi.

Mentre le CPU installabili sono solo Intel di decima generazione, la scelta di GPU è più vasta. Per quanto riguarda NVIDIA, si parte da una GT 1030 e si può arrivare sino ad una RTX 2070 Super, mentre per AMD ci sarà solo la Radeon RX 5600 al momento del lancio. In seguito, saranno disponibili anche le Radeon RX 5300 , RX 5700 e RX 5700 XT come opzioni.

Per quanto riguarda lo storage, il desktop XPS offre un’espandibilità più elevata, combinando veloci SSD PCIe M.2 e Hard Disk meccanici, ma sono presenti anche quattro alloggiamenti aggiuntivi nel caso abbiate bisogno di ulteriore spazio.