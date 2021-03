Dell G15 rinnova il design e le specifiche, ora anche con GeForce RTX 30 Mobile

Dell ha aggiornato il suo notebook da gaming con display da 15”, il Dell G15, con un nuovo design e specifiche migliorate. Per il momento l’annuncio riguarda il territorio cinese, dove il computer portatile è ora disponibile, ma il suo arrivo nel resto del mondo è previsto entro quest’anno.

La società non ha pubblicato in maniera estesa l’elenco delle componentistica interna, ma sappiamo che Dell offrirà tre modelli, anche con le nuovissime schede grafiche GeForce serie RTX 30 di NVIDIA. Non sono stati resi disponibili dettagli specifici relativi al processore, mentre il display da 15,6” avrà una frequenza di aggiornamento sino a 360 Hz, il che dovrebbe aiutare negli eSport più competitivi, e assicura una bassa emissione di luce blu, grazie alla sua conformità agli standard tedeschi TuV.

Il laptop ha un design decisamente più aggressivo e spigoloso ed è disponibile in quattro nuove colorazioni: grigio scuro ombra , nero ossidiana, “verde spettrale con macchie” e “grigio fantasma con macchie”, che sembrano suggerire la presenza di chassis piuttosto appariscenti.

Oltre al design rivisto, Dell G15 avrà anche un sistema di raffreddamento aggiornato, che, stando alla compagnia, deriva dalla sua linea gaming di fascia alta, Alienware, così come la tastiera RGB opzionale a quattro zone, la quale utilizza il software AlienFX. Le foto a corredo della notizia mostrano la presenza di porte USB Type A, una Ethernet a scomparsa, jack da 3,5mm per le cuffie e un’uscita video HDMI. Attualmente nessun prezzo è stato annunciato e Dell non ha comunicato se le specifiche in arrivo a livello globale saranno le stesse proposte in Cina. Nella giornata di oggi vi abbiamo parlato anche delle presunta lineup di CPU Alder Lake Mobile, la quale andrà ad equipaggiare i computer portatili in uscita tra qualche mese.