Dell svela al CES 2019 il nuovo XPS 13 compatibile con Dolby Vision

Come ogni anno Dell ha presentato al CES 2019 la nuova linea di portatili XPS 13 con due principali novità. La webcam è finalmente ritornata sulla parte alta del display, e soprattutto sarà disponibile anche una versione con schermo 4K HDR che supporterà il Dolby Vision e che sarà in grado di sprigionare ben 400 nits di luminosità massima.

Il nuovo Dell XPS 13 è stato leggermente rinnovato nel design, con cornici ulteriormente ridotte che adesso misurano appena 4mm e che permettono di inserire un display da 13 pollici nella scocca di un notebook da 11 pollici. Non si tratta di un portatile dedicati ai videogiocatori, ma al lavoro per chi necessita di estrema mobilità. Come tale non deve dunque sorprendere l’assenza di una scheda video dedicata.

A muovere il tutto ci pensa un processore di ottava generazione Intel Core i7-8565U con grafica integrata UHD Graphics 620, più che sufficiente per task anche impegnative. Nonostante il modello di punta abbia un display 4K HDR con Dolby Vision, Dell assicura che l’autonomia sarà di circa 12 ore, mentre si arriva a 21 ore con una singola carica sul modello con schermo fullHD.

Molto particolare la cerniera, dotata di resistenza variabile. Ciò permette di aprire il notebook con un dito, ma la resistenza aumenta con l’aumentare dell’apertura, rendendo il sistema più sicuro e stabile. Il resto delle specifiche prevedono un massimo di 16GB di RAM, due slot PCIe per SSD M.2 e due porte Thunderbolt 3 sul lato sinistro.

Sarà disponibile entro fine Gennaio con un prezzo di partenza di circa 900 dollari, mentre non si hanno ancora informazioni per quanto riguarda il mercato italiano.