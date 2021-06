Dell UltraSharp, la nuova webcam 4K intelligente e sicura

Nell’ultimo anno e mezzo, le videoconferenze sono diventate più importanti che mai e si prevede che entro il 2026 il mercato delle videoconferenze supererà i 50 miliardi di dollari di entrate. Dell ha deciso di ridefinire l’esperienza della webcam da zero, presentando la nuova Dell UltraSharp. Si tratta di una webcam 4K dal design accattivante, ideale per i professionisti e chiunque cerchi un’esperienza di videoconferenza eccezionale.

La webcam Dell UltraSharp offre la migliore qualità dell’immagine del settore, simile a una reflex digitale, pur essendo intelligente e facile da usare. Prendendo ispirazione dalle fotocamere DSLR, la webcam è dotata di un ampio sensore CMOS 4K Sony Starvis e un obiettivo multi-elemento che cattura più luce, offrendo video nitidissimi. Nello specifico è in grado di riprendere in 4K a massimo 30FPS e in FullHD e HD a massimo 60FPS.

Indipendentemente dalle condizioni di illuminazione, la funzionalità Digital Overlap HDR nella webcam Dell UltraSharp aiuta a preservare i colori realistici e l’esposizione bilanciata. La riduzione del rumore video 3D/2D elimina automaticamente le immagini sgranate, assicurandoti un bell’aspetto anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Questa webcam è dotata di funzionalità intelligenti per adattarsi a qualsiasi configurazione e situazione. Tra queste troviamo l’inquadratura automatica che utilizza l’AI per mantenere il soggetto centrato in ogni fotogramma. È possibile anche personalizzare il proprio campo visivo da 65°, 78° e 90° ed è disponibile lo zoom digitale 5x.

La webcam Dell UltraSharp è dotata di Windows Hello, che consente di accedere in modo rapido e sicuro utilizzando il riconoscimento facciale. È integrata anche la funzione Dell ExpressSign-in (che funziona con i PC Dell): i sensori di prossimità sulla webcam rilevano la presenza mentre ci si avvicina e disconnettono automaticamente la sessione quando ci si allontana, fornendo quel livello extra di sicurezza. Infine, una copertura magnetica per la privacy si aggancia saldamente all’obiettivo o sul retro, proteggendo l’obiettivo quando la webcam non è in uso e fornendo un luogo sicuro in cui riporla durante l’utilizzo della webcam.

La webcam Dell UltraSharp ha un design elegante e un corpo cilindrico di alta qualità interamente in alluminio, a cui si connette l’alimentazione tramite porta USB-C. Mentre la maggior parte delle webcam tradizionali sono rettangolari, il fattore di forma circolare e il supporto per monitor sottile assicurano distrazioni minime davanti allo schermo.

Associata a un elegante e pratico supporto magnetico e adattatore per treppiede, si tratta della soluzione di montaggio della webcam più semplice al mondo. È davvero il dispositivo perfetto per le videoconferenze o per le dirette streaming su Twitch. La webcam UltraSharp (WB7022) è disponibile in tutto il mondo il 29 giugno a partire da 199,99 dollari.