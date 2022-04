Brutte notizie per coloro che sono intenzionati ad acquistare un nuovo computer portatile a marchio Dell. Infatti, la sostituzione o aumento della memoria RAM di sistema è una pratica piuttosto comune che consente di adattare le potenzialità del dispositivo in base alle proprie esigenze. Sino ad ora, si trattava di un’operazione piuttosto semplice, dato che bastava acquistare i moduli desiderati e inserirli negli appositi slot. Purtroppo, in futuro le cose si complicheranno.

Infatti, stando a quanto riportato dall’utente iGPU Extremist su Twitter, Dell utilizzerà moduli DDR5 con un form factor proprietario, chiamato “Compression Attached Memory Module” (CAMM), che costringerà i proprietari a rivolgersi direttamente a Dell per un eventuale upgrade. I moduli CAMM presentano due zone con otto circuiti integrati su ogni lato e uno solo di essi dovrebbe sostituire due moduli SO-DIMM. In pratica, questi speciali moduli forniscono un’alternativa più compatta a un doppio slot SO-DIMM, supportando ugualmente la modalità Dual-Channel.

More up to date? not at the moment. Don't think these have been published yet though pic.twitter.com/PtsmBrHIKr — iGPU Extremist (@Emerald_x86) April 16, 2022

Nello specifico, i materiali pubblicitari diffusi da iGPU Extremist si riferiscono al Precision 7670, sul quale sarà possibile installare sino a 128GB di DDR5-4800 su CAMM. Il computer portatile in questione, una vera e propria workstation, sarà dotato di processori Intel Alder Lake-HX accompagnati delle schede grafiche NVIDIA RTX A5000 o Intel Arc Pro, il tutto all’interno di uno chassis dall’estetica moderna con un display OLED da 16” in formato 16:10 a risoluzione 4K. Altre caratteristiche di rilievo sono i tre slot M.2 per SSD, la tastiera Pro 2-5 con un ampio trackpad e connettività Intel Wi-Fi 6E. Data di uscita e prezzi sono al momento sconosciuti, ma sicuramente si tratterà di una macchina non economica.

Indubbiamente, la scelta di Dell permetterà di guadagnare spazio e probabilmente rendere un po’ più leggeri i notebook, ma limiterà notevolmente la libertà degli utenti. Al momento, non sappiamo se l’azienda consentirà anche a eventuali produttori di memorie di terze parti di utilizzare il form factor CAMM.