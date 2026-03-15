Su Amazon è disponibile la De'Longhi Perfetto Magnifica S ECAM11.112.B, la macchina da caffè automatica che porta l'esperienza del bar direttamente a casa vostra. Dotata di macinatore integrato a 13 livelli e montalatte manuale, offre la massima flessibilità con chicchi o polvere. Oggi la trovate a soli 279,99€, con uno sconto del 44% rispetto al prezzo originale di 498,99€.

De'Longhi Magnifica S, chi dovrebbe acquistarla?

La De'Longhi Magnifica S ECAM11.112.B è la scelta ideale per gli appassionati di caffè che desiderano vivere un'esperienza da bar direttamente a casa, senza rinunciare alla comodità. È perfetta per chi ama personalizzare la propria tazza, potendo scegliere tra caffè corto o lungo e regolare l'intensità dell'aroma. Grazie alla compatibilità con chicchi e caffè in polvere e ai 13 livelli di macinatura, si adatta a ogni gusto e abitudine. Gli amanti del cappuccino apprezzeranno il montalatte integrato, ideale anche per bevande a base di latte vegetale.

Questo prodotto risponde alle esigenze di chi cerca una macchina compatta, funzionale e facile da mantenere, grazie ai programmi automatici di risciacquo, decalcificazione e allo spegnimento automatico con funzione risparmio energetico. Attualmente disponibile a 279,99€ invece di 498,99€, con uno sconto del 44%, rappresenta un'opportunità eccellente per chi vuole investire nella qualità del caffè quotidiano senza spendere una cifra eccessiva.

La De'Longhi Magnifica S ECAM11.112.B è una macchina da caffè automatica compatta che macina i chicchi al momento con 13 livelli di macinatura regolabili. Compatibile con chicchi e polvere, offre un montalatte manuale per cappuccini cremosi e programmi automatici di pulizia.

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