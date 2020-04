Der8auer ha overclockato una CPU AMD FX-8350 a 8,2GHz

Ricordate la CPU AMD FX-8350? È (stato) un processore desktop basato sull’architettura Piledriver (un refresh di Bulldozer), che offre 8 core/8 thread operanti a una frequenza base di 4GHz e una massima di 4,2GHz. La cache L3 ammonta a 8MB, mentre il TDP è di 125W. Il chip supporta ufficialmente memorie DDR3 con una frequenza massima di 1866MHz, veniva prodotto con il processo produttivo a 32nm di GlobalFoundries e non integrava alcuna iGPU.

Per molti era una CPU obsoleta a causa degli elevati consumi e delle prestazioni single core inferiori a quelle della concorrenza, ma per altri era un processore molto interessante in ambito produttività, inoltre costava molto meno delle controparti Intel. Insomma, era una CPU “per esperti”, poiché poteva raggiungere notevoli frequenze in overclock, ma era l’utente a doverla spremere al massimo.

Il famoso overclocker Der8auer ha pensato bene di rispolverare questa vecchia CPU e spingerla al limite. Il test è stato eseguito su una scheda madre ASUS 970 PRO GAMING/AURA con RAM DDR3-2666. Roman è riuscito a ottenere una frequenza “titanica” di 8,192GHz a 1,92V, sotto azoto liquido.

Der8auer ha anche raggiunto una frequenza massima su un solo core di 7500Mhz per un consumo di ben 100W, inoltre ha eseguito Cinebench R15 e la CPU ha fatto registrare 172 punti in single core; per fare un confronto con le soluzioni più recenti, il Ryzen 5 2600X ne ha ottenuti 176. Di seguito, vi lasciamo il video completo con tutta la procedura di test e overclock.