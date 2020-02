Designare, i nuovi banchi RAM da 32 GB di Gigabyte

Il mercato delle componenti PC per content creator è in forte crescita e Gigabyte ha colto l’occasione per introdurre delle nuove e prestanti memorie DDR4, appartenenti alla serie di prodotti Designare.

Il pacchetto offre due banchi RAM da 32 GB, per una soluzione dual-channel da ben 64 GB. I content creator lavorano su file di grandi dimensioni, e si sa, la RAM non è mai abbastanza.

Il kit è compatibile con lo standard JEDEC, offre il profilo XMP che porta la frequenza di questi chip a 3200 Mhz, con una tensione di 1,35 V ed un timing di 16-18-18-38.

Questa gamma è compatibile con tutte le schede madri Gigabyte con chipset AMD X570, AMD B450, AMD TRX40, Intel X299 e Intel Z390. Secondo Gigabyte, con i chipset X570 e B450 solo i processori Ryzen 3000 basati su architettura Zen 2 riescono a sfruttare banchi di memoria così densi.

Nei test interni di compatibilità l’azienda ha provato i chip con timing 18-19-19-39. I banchi RAM Designare sono alti 32 mm, il PCB è nero e l’heatspreader in allumino. Godono di una garanzia illimitata, purtroppo disponibilità e prezzo non sono ancora stati annunciati.