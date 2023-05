Diablo IV è, senza ombra di dubbio, uno dei giochi più attesi di questo 2023. E se vi dicessimo che potete ottenere il titolo Blizzard senza spendere neanche un euro, e al giorno d’uscita? Ebbene, tutto ciò è possibile grazie alla collaborazione tra Blizzard e NVIDIA, valida fino al 13 giugno!

Acquistando un prodotto della linea GeForce RTX Serie 40 disponibile nel catalogo dedicato di AK Informatica potrete, infatti, accedere alla fantastica promozione. Una volta ricevuto l’ordine vi basterà inviare una email ad acquisti@akinformatica.it con allegata una copia della fattura e come oggetto “RICHIESTA COUPON NVIDIA DIABLO IV“. Dopodiché, dopo 15 giorni dall’acquisto riceverete una email con le istruzioni per riscattare la vostra copia digitale per PC di Diablo IV.

Insomma, grazie a questa collaborazione potrete non solo ottenere Diablo IV completamente gratis, ma anche giocarci su una nuova e potentissima scheda video, godendo di grafiche e prestazioni senza precedenti. In particolare, vi consigliamo la RTX 4080 GAMING X TRIO 16GB, scontata sul sito di AK Informatica a soli 1.399,00€ invece di 1.619,00€; come tutte le schede della Serie 40 è dotata del Tensor Core di quarta generazione, il quale vi garantirà prestazioni fino a due volte superiori rispetto i modelli precedenti.

Inoltre, l’RT Core di terza generazione aumenterà al massimo le prestazioni del ray-tracing: i vostri gameplay saranno non solo incredibilmente fluidi, ma anche visivamente spettacolari grazie a luci ed effetti iper realistici. Infine, la scheda è stata ottimizzata anche per il live streaming, consentendovi di eseguire dirette su Twitch o YouTube senza alcun lag o crash improvviso.

Se il vostro budget è più contenuto vi consigliamo due alternative: la RTX 4070 Twin X2 12G, in offerta a 629,00€ anziché 699,00€, e la RTX 4070 Ti X3 12GB, disponibile a 868,99€ invece di 958,99€. Ovviamente, anche in questi casi troviamo funzionalità come il Tensor Core e l’RT Core, quindi riuscirete a far girare anche i giochi più moderni a risoluzioni eccellenti e senza rinunciare alla fluidità.

Chiaramente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi delle tantissime schede video NVIDIA compatibili con la promozione, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, in modo da ottenere Diablo IV al day one!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!