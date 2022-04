Raspberry Pi, nelle sue diverse iterazioni, è sicuramente il Single Board Computer più popolare attualmente in circolazione e può contare su una community davvero ampia e che propone continuamente nuovi progetti fantasiosi per gli scopi più fantasiosi. Raspberry Pi può far affidamento anche sul supporto di svariati sistemi operativi, per la maggior parte, ovviamente, basati su Linux. Oltre a quella “ufficiale” Raspberry Pi OS, tra le varie distribuzioni disponibili si è fatta notare DietPi, che è ora giunta alla versione 8.3 introducendo alcune novità.

#DietPi v8.3 has been released. We implemented initial container system support.#PHP Composer has been added as software option.#motionEye is now available on Bullseye systems.

Multiple NFS exports of the same server can be mounted, and more: https://t.co/gV1uqU08QA — DietPi (@DietPi_) April 3, 2022

DietPi, come dice il nome stesso, è pensata per essere particolarmente leggera ed è basata su Debian Bullseye, adeguatamente ottimizzata per ridurre al minimo il consumo delle risorse. DietPi 8.3 è compatibile con Raspberry Pi 4 (in versione a 64 bit), ma anche con altri prodotti come Odroid, Pine64, Radxa, Allo, schede SBC Asus e NanoPi (ma la lista non finisce qui). La distro impiega il Whiptail terminal menu system per gestire l’installazione del software e la manutenzione del sistema. Tra le applicazioni più popolari, debitamente ottimizzate in questa istanza, troviamo Kodi, Plex, RPi Cam Control, Apache Web Server e Virtual Here.

Le maggiori performance ottenibili da DietPi rispetto alle altre disto sono state dimostrate da alcuni benchmark e test, dove è stato riscontrato un utilizzo di RAM inferiore del 58% rispetto a Raspberry Pi OS, con un utilizzo del disco minore del 41%. La stessa cosa è riscontrabile anche su altri SBC, con un consumo inferiore di RAM del 65% su un Odroid C4 rispetto ad Armbian.

Nel caso foste interessati, potete scaricare DietPi direttamente dalla sua pagina GitHub, mentre sul sito ufficiale trovate molte informazioni, comprese le guide per l’installazione e la spiegazione delle sue varie funzionalità. Date le ottimizzazioni implementate, DietPi è ideale per essere utilizzato anche con Raspberry Pi Zero 2 W.