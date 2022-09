Una delle caratteristiche su cui NVIDIA ha posto l’accento in occasione della presentazione delle sue schede grafiche GeForce RTX 4090 e RTX 4080 è sicuramente DLSS 3, terza evoluzione della sua tecnologia proprietaria di Super Sampling. Esclusiva delle nuove GPU della linea “Ada Lovelace“, DLSS 3, rispetto alle precedenti iterazioni, ora è in grado di generare interi fotogrammi sfruttando quello che NVIDIA chiama “acceleratore di flusso ottico Ada” e garantendo una velocità di gioco ancora maggiore.

Recentemente, i colleghi di Digital Foundry hanno avuto modo di testare la validità di queste rinnovata tecnologia su un esemplare di RTX 4090 con tre diversi titoli, vale a dire Cyberpunk 2077, Portal RTX e Marvel’s Spider-Man Remastered. I test effettuati hanno mostrato un deciso miglioramento a livello prestazionale rispetto alla precedente versione 2.0, ma i balzi maggiori si sono avuti con frame rate nativi più bassi.

Photo Credit: Digital Foundry

Inoltre, DLSS 3 in combinazione con NVIDIA Reflex consente di abbattere sensibilmente l’input lag. Ad esempio, in Portal RTX si è avuto un input lag di soli 56ms, rispetto al rendering 4K nativo con Reflex attivato (95ms). Anche in Cyberpunk 2077 è stato registrato un input lag medio di 54ms, rispetto ai 62ms con Reflex attivo a 4K nativi (108ms con Reflex disattivato). Tuttavia, con il DLSS 2.0 in modalità Performance, l’input lag in questo caso è stato addirittura inferiore (31ms con Reflex attivo). La stessa situazione si è avuta in Spider-Man, dove il DLSS 2.0 in modalità Performance e Reflex attivo è riuscito a offrire il più basso input lag possibile.

Dal punto di vista della qualità visiva, DLSS 3 svolge un ottimo lavoro (seppur non perfetto). In alcuni casi, infatti, si sono verificati alcuni artefatti nel momento in cui mancavano informazioni tra due fotogrammi a causa della sovrapposizione di due modelli poligonali durante un movimento.

Ovviamente, con il lancio ufficiale delle schede RTX 4000 si potranno effettuare ulteriori testi più approfonditi così da verificare la validità della nuova tecnologia NVIDIA su un maggior numero di videogiochi e configurazioni.