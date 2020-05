Direttamente dal forno del CEO Nvidia: La GPU più grossa del mondo

Pochi giorni fa è stato caricato un curioso video sul canale ufficiale di Nvidia: sono molte le persone che durante questo periodo di quarantena si sono dedicate alla cucina, ma quello che è riuscito a cucinare Jensen Huang, il CEO di Nvidia, sicuramente non è una ricetta che possono eseguire in molti. Purtroppo nel video di 30 secondi non vengono elencati né gli ingredienti né i tempi di cottura, ma il risultato sembra essere chiaro.

Guardando attentamente, sembra che quello estratto dal forno sia un sistema “DGX-2 deep learning server system”. Questo sistema, basato sulla vecchia architettura Tesla, è pensato principalmente per eseguire calcoli relativi allo sviluppo e all’allenamento di IA e viene sfruttato prevalentemente in tutte quelle aziende che vogliono aumentare la loro produttività sfruttando l’intelligenza artificiale, così da rendere i processi produttivi il più autonomi possibile. La potenza di calcolo che può offrire il sistema DGX-2 viene generata da ben 16 GPU Tesla V100 affiancate da 512 GB di memoria HBM2, permette di velocizzare tutta la parte di “software engineering” e riduce così anche i tempi necessari a perfezionare tutta la parte di deep learning.

Probabilmente durante il GTC 2020 (di cui abbiamo parlato in questo articolo), che avrà luogo oggi alle ore 15 italiane, verranno annunciati i nuovi sistemi DGX basati su dei nuovi acceleratori grafici, a loro volta basati sull’architettura Ampere. Risulta invece improbabile che oggi vengano annunciate le GPU consumer, anch’esse basate sui nuovi chip Ampere a 7nm: è possibile che non verranno svelati dettagli fino a settembre e che sapremo qualcosa in contemporanea con l’uscita di CyberPunk 2077, viste le numerose collaborazioni di Nvidia con CD Projekt Red.