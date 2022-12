Natale sta arrivando: avete già finito con l’acquisto dei regali? Se la risposta è no, ecco un’ottima idea regalo per gli artisti e gli amanti dell’arte in generale. XPPen ha da poco presentato il suo nuovo e intuitivo display da disegno Artist 13 di 2a generazione, la scelta ideale per tutti i designer e gli appassionati.

XPPen si impegna sempre a ricercare innovazione e nuove migliorie per i propri prodotti, e questo ha portato alla realizzazione del nuovo chip smart X3. La penna digitale con chip X3 è l’accessorio di punta di Artist 13 (2a gen), grazie alla forza di attivazione iniziale di 3 gr, 0,6 mm di distanza di ritrazione, autonomia raddoppiata e praticamente nessun errore di precisione durante l’uso creativo. Questa è la promessa del brand: prodotti sempre intelligenti, stabili e precisi.

Passando alle dimensioni dello schermo, il formato da 13,3 pollici garantisce comodità e facilità di trasporto, praticamente la grandezza ideale per disegnare su uno schermo, anche all’aperto. Grazie all’aspetto elegante e alla moda, questo display da disegno digitale saprà distinguersi fra tutti gli altri strumenti da disegno.

Artist 13 (2a gen) offre 9 tasti rapidi, liberamente programmabili dall’utente. Grazie al supporto di una vasta gamma di piattaforme hardware e software, potrete usare questo display praticamente con qualsiasi altro dispositivo. Il cavo 3-in-1 e la connessione USB complete vi permettono di usare Artist 13 anche con il vostro notebook o smartphone senza sforzi.

Se non avete ancora terminato lo shopping natalizio, Artist 13 (2a gen) non vi deluderà. Regalatelo a chi ama il disegno, il design e la modellazione!