Disponibile Parallels Desktop 15 per Mac

Arriva Parallels 15 per Mac. Ecco le novità, a partire dal supporto all'API Metal, ma non solo.

Parallels ha presentato Parallels Desktop 15 per Mac. Parallels Desktop vanta ora il supporto per l’API Apple Metal per offrire una grafica ottimizzata. Nell’ambito del passaggio a Metal, Parallels Desktop 15 supporta DirectX 11, 10 e 9 su Metal, offrendo prestazioni migliorate ai clienti.

“Parallels ha investito molto per supportare l’API Apple Metal in modo che oggi i clienti possano utilizzare la versione più veloce ed efficiente di sempre di Parallels Desktop” ha dichiarato Nick Dobrovolskiy, Senior Vice President, Engineering and Support di Parallels.

“Ora gli utenti di Parallels Desktop 15 possono utilizzare applicazioni CAD (computer-aided design) e CAM (computer-aided manufacturing) e giochi per PC Windows che non era possibile utilizzare in passato. Inoltre, sono previste funzionalità di integrazione con macOS Catalina, tra cui il supporto per Sidecar e Apple Pencil che offre ai clienti la nostra migliore e più completa integrazione tra Mac e Windows”.

A seguito dell’enfasi che Apple ha dimostrato nei confronti dell’API Metal, Parallels ha investito molto per assicurare prestazioni DirectX 11 eccellenti su Metal in macOS Mojave e Catalina (10.15), oltre che su DirectX 10 e 9 – l’esperienza utente dipende dall’hardware, soprattutto dalla CPU e dalla scheda grafica utilizzata sul Mac.

Gli utenti di Parallels Desktop 15 possono ora eseguire numerosi programmi Windows e giochi per PC che non era possibile eseguire sulle precedenti versioni, compresi i seguenti titoli:

Applicazioni CAD/CAM

ArcGIS Pro 2.3

Autodesk 3ds Max 2020

Lumion

MasterSeries

Giochi su macOS Mojave & Catalina

Age of Empires: Definitive Edition

Anno 2205

Space Engineers

The Turing Test

Giochi su macOS Catalina

Anno 1800

Fallout

FIFA 19

Madden NFL 19

Gioca con Xbox in una macchina Virtuale (VM) Windows 10

Il supporto del risparmio energetico tramite Bluetooth in Parallels Desktop 15 consente l’utilizzo del controller Xbox, Logitech Craft, IRISPen e altri dispositivi IoT (ad esempio smart home appliance e smart band) da utilizzare in una macchina virtuale su Mac. Le piattaforme supportate includono Windows 10 e 8.1, Android e Linux con kernel 3.13 e versioni successive. La versione del driver Condivisione Bluetooth è 4.0.

Integrazioni di macOS Catalina (10.15)

Attualmente Parallels Desktop 15 può utilizzare macOS Catalina come una VM, con il supporto per Catalina come sistema operativo (SO) host successivamente alla release al pubblico (prevista in autunno).

Le integrazioni previste comprendono il supporto Sidecar migliorato con l’elaborazione dell’inclinazione e del doppio tocco di Apple Pencil, che può essere utilizzato tra gli altri con programmi quali CorelDRAW, Corel Painter e Microsoft SketchPad.

Inoltre, gli utenti potranno utilizzare Accedi con Apple come una delle numerose opzioni di accesso (implementate nei servizi Parallels questo autunno), offrendo un’esperienza di accesso uniforme affidabile e comoda poiché non dovranno più ricordare numerosi nomi utente e password.

Anche durante la prova i nuovi utenti potranno utilizzare l’opzione Accedi con Apple per registrarsi la prima volta: verrà infatti creato automaticamente un account Parallels per semplificare l’esperienza di prova.

Parallels Desktop 15 offre inoltre una migliore gestione delle finestre di dialogo relative alla sicurezza e alla privacy di macOS Catalina, approvando le estensioni di sistema e consentirà di utilizzare in maniera più precisa iCloud nell’aggiornamento relativo alla release di macOS Catalina.

Integrazione lineare tra Mac e Windows

Parallels Desktop 15 per Mac riduce ulteriormente le distanze tra Mac e Windows con migliori funzionalità di integrazione che offrono il meglio di entrambi i mondi in un unico computer, in modo che gli utenti possano essere più produttivi che mai.

Ora gli utenti di Parallels Desktop 15 possono selezionare e trascinare le immagini direttamente dalle anteprime delle istantanee di macOS, da Safari e da Foto sulle applicazioni Windows per creare documenti in modo rapido e comodo.

Gli utenti possono anche fare clic con il pulsante destro del mouse su un file nel Finder, quindi selezionare “Condividi” e “Invia con l’app di posta Windows” per inviare il file tramite il programma di posta predefinito di Windows, ad esempio Outlook o Mail.

Supporto vTPM e dischi fisici per Pro Edition e Business Edition

Parallels Desktop 15 per Mac Pro Edition e Business Edition (parallels.com/business) offrono ora un Virtual Trusted Platform Module (vTPM), un nuovo hardware virtuale per la configurazione della VM richiesto da Windows per attivare ulteriori funzionalità di sicurezza. Con un vTPM negli ambienti aziendali estremamente sicuri, gli utenti possono attivare BitLocker nel rispetto delle policy del gruppo, utilizzare le smart card virtuali o attivare una versione più sicura di Windows Hello PIN per una maggiore sicurezza.

Inoltre, gli utenti di Parallels Desktop Pro Edition e Business Edition possono connettere i dischi fisici (sia interni che esterni) a una VM come dischi interni a livello logico, che consentono agli utenti di:

Installare Windows o un altro SO su tale disco,

Avviare un SO installato su tale disco e

Utilizzare installazioni Boot Camp non native.

Gli utenti aziendali beneficiano inoltre di un’esperienza utente più uniforme in Parallels Desktop 15 per Mac Business Edition. L’IT può ora bloccare una VM in una modalità di visualizzazione desiderata (Finestra, Schermo Intero o Coherence) in modo che gli utenti finali possono avere sempre un’esperienza familiare ed essere così più produttivi.

Prestazioni di Parallels Desktop 15

I significativi miglioramenti alle prestazioni di Parallels Desktop 15 comprendono:

Avvio delle applicazioni di Microsoft Office fino all’80% più rapido

Miglioramenti della grafica 3D fino al 15% più veloci

Un’interfaccia utente (UI) Parallels Desktop più veloce e più reattiva

Disponibilità e prezzi

Tutte le edizioni di Parallels Desktop 15 per Mac (Standard, Pro Edition e Business Edition) sono ora disponibili per l’acquisto online all’indirizzo parallels.com/desktop (dove è anche possibile scaricare una versione di prova gratuita per 14 giorni con tutte le funzioni per i nuovi utenti) oppure presso i rivenditori o gli store online in tutto il mondo.

Gli abbonamenti a Parallels Desktop includono abbonamenti gratuiti contestuali per tre mesi a Parallels Toolbox per Mac e Windows (parallels.com/toolbox) e Parallels Access (parallels.com/access), che sono anche singolarmente disponibili per tutti gli utenti Mac e PC come prodotti individuali, come prova gratuita e in abbonamento.

I clienti Parallels Desktop per Mac (qualsiasi edizione) possono vedere i costi per eseguire l’upgrade a Parallels Desktop 15 online all’indirizzo parallels.com/desktop-upgrade. I nuovi clienti possono scaricare una versione di prova gratuita e acquistare il prodotto all’indirizzo parallels.com/desktop. Per informazioni sui prezzi, sono riportati di seguito:

Prezzo di vendita consigliato