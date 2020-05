Dissipatore AIO garantito 5 anni? Ci pensa ZADAK

Zadak è una società abbastanza nuova nel settore hardware, nata soli 5 anni fa, ma che è riuscita a farsi immediatamente riconoscere per la qualità dei suoi prodotti e le loro peculiarità, come l’illuminazione RGB sui banchi di memoria RAM.

L’azienda è specializzata nella produzione di memorie e storage, tuttavia non mancava l’esperienza anche nei sistemi di dissipazione a liquido, ragione per la quale ha deciso da qualche tempo di inoltrarsi anche nel terreno piuttosto competitivo dei dissipatori AIO. Quello di oggi è un dissipatore all-in-one per CPU, il nuovo SPARK 240, con radiatore da 240mm e doppia ventola da 120mm.

Partendo proprio dalle ventole, Zadak propone in dotazione due ventole SPARK da 120mm in grado di lavorare tra i 500 ed i 1800 giri al minuto, sviluppando un rumore di soli 25db rendendo il dissipatore uno tra i più silenziosi della sua categoria. Le prestazioni di raffreddamento sono davvero eccezionali: le due ventole riescono a sviluppare una pressione statica di 2,5mm, mentre il radiatore supporta la dissipazione del calore sviluppato anche dalle CPU più affamate di potenza grazie ad una densità delle alette di 22 FPI (Fins Per Inch, cioè alette per pollice).

Le ventole inoltre, così come il coperchio della pompa, sono dotate di LED ARGB di seconda generazione tramite degli anelli posti sulla parte frontale della ventola. I LED sono gestibili direttamente dai software dei maggiori produttori di schede madre quali Asus Aura Sync, MSI Mystic Light, ASRock Polycrome e Gigabyte RGB Fusion, in modo da poter essere sincronizzati con il resto dell’hardware.

Il nuovo AIO SPARK 240 di Zadak è compatibile con gli ultimi socket TR4 ed AM4 di AMD, e tutti i principali socket di Intel quali: LGA 1150, 1151, 1152, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011v3 e 2066. Il dissipatore è già disponibile ad un prezzo di 159 dollari e, cosa più importante, viene fornito con una garanzia limitata di ben 5 anni.