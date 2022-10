Se volete migliorare il sistema di raffreddamento del vostro PC, aggiungendo o sostituendo ventole, per spremere tutto il potenziale dei componenti in ottica di un overclock, allora vi consigliamo caldamente di dare uno sguardo alle offerte di questo Prime Day autunnale, dal momento che è molto probabile che troverete l’hardware in grado di tenere a bada le alte temperature.

Le offerte riguardano sia soluzioni ad aria che a liquido, venendo incontro alle esigenze di ognuno. È inoltre quasi impossibile non trovare una soluzione compatibile con il vostro case o con i componenti di cui è composto il vostro PC, visto che di prodotti in sconto ce ne sono davvero tantissimi. Un esempio? Il Deep Cool GAMMAXX GT ADD-RGB, un dissipatore di CPU con ventola da 120 mm, il cui sconto del 40% vi permetterà di acquistarlo a soli 29,99€.

Con 4 tubi in rame e con la ventola studiata per ottenere il massimo airflow, questo dissipatore farà sì che l’efficienza di dissipazione sia molto migliore rispetto a quella standard, abbassando le temperature del processore quanto basta per permettere alla CPU di gestire meglio i pesanti carichi di lavoro, o raggiungere frequenze di clock in overclock superiori senza compromettere la stabilità del sistema. Il Deep Cool GAMMAXX GT ADD-RGB viene poi fornito con un controller per controllare il sistema di illuminazione a RGB, oltre a cavi di estensione per garantire il pieno controllo con la scheda madre.

Nel caso foste interessati ad altre offerte a tema raffreddamento, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Amazon dedicata, oppure dare un’occhiata ai prodotti riportati in calce qualora andiate di fretta.

Le migliori offerte sui dissipatori del Prime Day

