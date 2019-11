Diventa esperto di networking con i corsi Cisco CCNA e CCNP dell’Istituto Volta

L’Istituto Volta è un sicuro punto di riferimento per quanto riguarda la formazione online. Infatti, grazie ai suoi numerosi corsi di specializzazione, è diventata la migliore scuola di specializzazione in Europa. Tra i tanti corsi disponibili, troviamo le certificazioni CISCO CCNA e CCNP, che permettono di diventare degli esperti di networking per risolvere problemi di rete e creare infrastrutture per piccole, medie e grandi aziende.

CCNA è un acronimo che indica il Cisco Certified Networking Associate, ovvero un corso che consente di qualificarsi come esperto dei sistemi di rete. Una certificazione che permette dunque di avere un’ampia comprensione su come installare e configurare una rete, in particolar modo quelle più diffuse come LAN e VLAN.

L’Esperto Sistemista di Reti è una figura professionale in grado di soddisfare i requisiti in ambito telecomunicazioni e networking. Può inoltre configurare l’accesso remoto alle reti tramite i protocolli IP, OSPF, ARP, SHCP, Ethernet Access Control List e tanti altri.

Il corso si divide in vari moduli didattici tra cui:

Fondamenti di rete

Accesso alla rete

Connettività IP

Servizi IP

Fondamenti di sicurezza

Automazione e programmabilità.

Il percorso di studi con docenti certificati si terrà in videoconferenza diretta live e potrà quindi essere comodamente seguito secondo le esigenze dello studente, da casa o in mobilità, una volta alla settimana per due ore con scelta del giorno e orario di frequenza. Il corso si pone come obiettivo il conseguimento della certificazione CISCO CCNA ROUTING AND SWITCHING (200-301), una tra le più richieste del settore.

La sigla CCNP indica invece il Cisco Certified Networking Professional. Nel corso del 2020 ci saranno ben sei specializzazioni diverse: Enterprise, Security, Data Center, Collaboration, Service Provider e Certified DevNet Professional.

L’obiettivo del corso è quello di formare un professionista lato network e reti che sia in grado di installare e risolvere i problemi di reti aziendali convergenti. Il corso assicura una formazione completa e approfondita in ambito routing e switching avanzati.

Il professionista potrà poi gestire autonomamente problematiche di routing nell’implementazione di Router ISR Cisco scalabili e sicuri, sia in ambito LAN che WAN, o gestire soluzioni LAN complesse utilizzando l’Architettura Cisco Campus Enterprise. Un’ampia porzione della formazione si dedica poi alla conoscenza delle tecnologie Ipv6.

Il corso si divide in tre parti, che corrispondono a tre esami finali:

CCNP Route

CCP Switch: Implementing IP Switching

CCNP TSHOOT: Maintaining and Troubleshooting IP Networks.

Al termine del corso lo studente otterrà la certificazione CISCO CCNP, dopo il conseguimento di tre esami: 300-101 ROUTE, 300-115 SWITCH e 300-135 TSHOOT.

In entrambi i corsi l’Istituto Volta, in qualità di Pearson Vue Testing Center, provvederà a far sostenere gli esami presso i propri centri autorizzati.

Nel caso in cui gli esami non dovessero essere superati al primo tentativo, lo studente potrà sostenere nuovamente sia il corso che l’esame in maniera completamente gratuita.

Ma il ruolo dell’Istituto Volta non finisce qui, in quanto dopo il conseguimento dei titoli, gli allievi vengono indirizzati nel mondo del lavoro ed eventualmente aiutati nel percorso tramite la Consulenza di Carriera, che prevede sei colloqui di lavoro tra le principali aziende del settore.

Nel caso desideriate diventare esperti di networking, potete dunque consultare i corsi CISCO tramite i seguenti link: