DLSS 2.0 integrabile facilmente in Unreal Engine 4.26: ecco gli strabilianti risultati

Lo sviluppatore Tom Looman ha pubblicato un nuovo articolo sul suo blog nel quale spiega come integrare la tecnologia DLSS 2.0 di NVIDIA all’interno del proprio progetto realizzato con l’Unreal Engine 4.26. Ricordiamo che DLSS è l’acronimo di Deep Learning Super Sampling ed è una tecnica basata sull’intelligenza artificiale che la nota compagnia californiana consente di sfruttare sulle sue GPU delle serie RTX 20 e RTX 30 grazie ai loro Tensor Core. Il suo impiego permette di aumentare considerevolmente le prestazioni in-game senza portare a peggioramenti sensibili nella qualità dell’immagine, caratteristica fondamentale per riuscire ad eseguire titoli con effetti di Ray Tracing in tempo reale attivi ad alte risoluzioni e frame rate elevati. Se volete approfondire l’argomento, vi consigliamo la lettura del nostro articolo dedicato.

Solitamente, la realizzazione di una tecnica di anti aliasing molto efficiente necessita della scrittura di migliaia di righe di codice, ma NVIDIA consente di implementare il DLSS 2.0 in maniera molto immediata, dando modo agli sviluppatori di dedicarsi ad altro. Infatti, come dimostrato da Tom Looman, basta semplicemente compilare il proprio progetto con uno speciale branch UE4 RTX e applicare il proprio AppID (da richiedere sul sito NVIDIA). Stando i test effettuati, l’attivazione del DLSS 2.0 porta ad aumenti dal 60% al 180% del frame rate a seconda della scena renderizzata. Un risultato davvero eccezionale che dimostra, ancora una volta, la bontà del progetto NVIDIA. Per un’analisi più tecnica ed accurata, vi rimandiamo al blog di Tom Looman.

Recentemente vi abbiamo riportato anche i primi test effettuati sulla tanto vociferata GeForce RTX 3080 Ti, al momento non ancora annunciata ufficialmente dalla casa madre, che dovrebbe avvicinarsi molto, a livello prestazionale, alla top di gamma attuale, la GeForce RTX 3090.