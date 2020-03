Docety Caffè, per incontrarsi e confrontarsi

Docety, piattaforma di formazione online fondata da Nicola Palmieri, Mario Palladino e Michele Forlante dà inizio a un nuovo format molto interessante che permette agli utenti e ai coach non solo di incontrarsi, ma anche di interagire in un momento particolare come è quello che stiamo vivendo.

La quarantena forzata ha costretto un intero Paese a casa e, nonostante smart working e home-schooling contribuiscano a mantenere una parvenza di normalità, abbiamo anche più tempo a disposizione da poter reinvestire nella nostra crescita personale, nell’acquisizione di nuove competenze o nella specializzazione di altre.

Docety Caffè è quindi il momento giusto per trarre ispirazione e per conoscere un nuovo modo di relazionarsi con altre persone che insegnano e che sono pronte a guidare gli studenti verso un percorso formativo su ambiti diversi, dalla letteratura alla filosofia, passando per il montaggio video e la programmazione.

Docety propone attraverso questa iniziativa una serie di incontri, che si terranno dal lunedì al venerdì a partire dal 27 marzo, dalle ore 14:00 alle 15:00 e dove verrà data l’occasione a tutti i suoi utenti di ascoltare e conoscere oltre 30 dei coach disponibili. Ad ogni incontro presenzieranno 3 tra i coach presenti sulla piattaforma. Tramite la chat sarà possibile interagire, porre domande e ottenere risposte in tempo reale, come se si fosse riuniti attorno a un grande tavolo.

Un semplice caffè che diventa dunque un’opportunità unica per potersi confrontare con alcuni maestri di formazione a distanza, in un momento storico che ci vede tutti distanti, ma uniti da questa bella macchina chiamata Internet.

Per poter accedere al corso è sufficiente registrarsi alla piattaforma Docety ed eseguire il login tramite questo link.