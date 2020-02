Docety completamente gratuita per tutti per una settimana

Docety, la piattaforma di e-learning fondata da Mario Palladino e Nicola Palmieri, insieme a Michele Forlante, si rende protagonista di una preziosa iniziativa per dare una mano a tutte quelle zone d’Italia che hanno visto l’attuazione di provvedimenti atti a limitare la diffusione del Coronavirus.

L’idea parte da Docety e dal centro di ricerca Lo Stilo di Fileta che ha come direttore il professore Antonello Fabio Caterino dell’Università degli Studi del Molise.

Quindi, Docety mette a disposizione la sua piattaforma e le sue Docety Class per aiutare tutti gli istituti, le scuole e le università che hanno dovuto chiudere temporaneamente per contenere il contagio da Coronavirus. Gli enti, inoltre, potranno usufruire delle lezioni gratuite anche qualora la chiusura dovesse essere prolungata o attuata nuovamente in futuro.

Il professor Caterino sarà a disposizione per consulenze mirate rivolte a tutti gli enti di ricerca (università, istituti privati, laboratori, centri di ricerca, ecc.) che volessero usufruire dei servizi della piattaforma. Gli enti che vorranno avvalersi della possibilità di erogare un corso o parte del corso attraverso Docety, potranno stipulare inoltre protocolli di intesa appositi o MOU per riconoscere da parte dell’ente erogatore i relativi crediti formativi, sia che si tratti di CFU che di ECTS.

Per maggiori informazioni e dettagli sull’iniziativa vi invitiamo a riempire il modulo su www.docety.com/supportoenti o scrivere una mail a info@docety.com.