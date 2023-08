È live su Kickstarter la “Dockase Smart USB-C Hub 10-in-1 Explorer Edition”, un nome lunghissimo per una docking station dal design futuristico. Le caratteristiche tecniche sono quelle di una docking station di ultima generazione, inserite in un case compatto in alluminio con finestre trasparenti che lasciano intravedere i circuiti interni.

Su un lato sono presenti: porta DP (USB-C) alimentata fino a 100 Watt, porta HDMI (8K@30 Hz), porta Display Port (4K@120 Hz), porta USB (480 Mbps), porta Ethernet Gigabit. Sull’altro troviamo altre due porte USB (una da 480 Mbps e l’altra da 10 Gbps), una USB-C e un lettore di memory card. La docking station si connette al sistema tramite un’altra porta USB-C posiziona sul lato corto. Il cavo di connessione non è integrato, ma nella confezione è presente un cavo di circa 30 cm. Se connetterete due monitor, potrete gestirli fino alla risoluzione 4K a 60 Hz.

Un piccolo display, al centro, permette di controllare lo stato della docking station, cambiando anche schermata per analizzare nel dettaglio le caratteristiche dei dispositivi collegati, come la risoluzione di uscita dei monitor o l’assorbimento energetico. Potrete anche regolare alcune impostazioni, come la velocità di connessione delle porte USB, la disattivazione di alcune porte, o il tempo di stand by.

L’abbiamo provata in anteprima per alcuni giorni, e non abbiamo riscontrato problemi di funzionamento. Abbiamo messo alla prova le varie connessioni e possiamo confermare che offre quanto promesso. Oltre alla verifica delle caratteristiche e alla stabilità nel tempo, non ci sono altri test da effettuare, di conseguenza riteniamo che questa Dockase funzioni a dovere.

L’unico difetto riscontrato, ma per alcuni potrebbe essere un pregio, riguarda la lunghezza del cavo di connessioni. Avendola provata collegata a un Mac Mini, il cavo è risultato un po’ più corto del previsto per un posizionamento corretto nella postazione di lavoro. Tuttavia se vorrete usarla in movimento collegata a un notebook, il cavo corto sarà un beneficio. Insomma, considerate questa caratteristica come positiva o negativa in base al modo in cui vorrete usarla.

Il prezzo, in Kickstarter disponibile a questo link, è poco superiore a 100 euro.