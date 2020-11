DOOM su NES? Sì, grazie ad un Raspberry Pi!

Al giorno d’oggi, sembra che lo storico primo Doom possa girare su qualsiasi cosa e, con l’aiuto di un Raspberry Pi, il NES non fa di certo eccezione. Infatti, l’appassionato TheRasteri ha mostrato il concept originale di questo interessante progetto su YouTube (a sua volta stato ispirato dal progetto NES Raspberry Pi Cartridge di Howchoo).

Tuttavia, un maker noto come Bakutendo ha fatto un ulteriore passo avanti, realizzando un PCB personalizzato che funziona con un Raspberry Pi 3 Model A+ per creare una cartuccia NES funzionante.

Bakutendo

Secondo un post sul blog di Bakutendo, è stata già stata pianificata la distribuzione del nuovo PCB come kit per gli sviluppatori per ricreare questo progetto a casa. I dettagli sono soggetti a modifiche, ma l’elenco delle componenti attualmente include:

Un Raspberry Pi 3 modello A+

Una scheda microSD (almeno da 8GB)

Una scheda di sviluppo USB FX2LP CY7C68013A

Un cavo mini USB

Potete vedere il risultato finale in azione nel player sottostante.

Attualmente questa versione non è in grado di gestire gli effetti sonori di Doom, ma è presente la musica di sottofondo e la grafica viene renderizzata abbastanza velocemente per giocare benissimo anche su una vera console NES.

Leggi anche: Orange Pi Zero 2 è pronto a sfidare Raspberry Pi Zero W

C’è una spiegazione completa del progetto originale e dettagli sul nuovo PCB sul blog di Bakutendo, che vi consigliamo di consultare per tutte le informazioni inerenti a questo interessante progetto.

Vi ricordiamo che recentemente Raspberry Foundation ha lanciato Raspberry Pi 400, una variante del Raspberry Pi 4 da 4GB all’interno di una tastiera. Raspberry Pi 400 viene venduto al dettaglio come una singola unità al prezzo di 70$ o come kit completo a 100$ con mouse, alimentatore, cavi, scheda micro SD e una copia della Guida per principianti di Raspberry Pi.