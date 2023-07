Secondo nuove indiscrezioni, AMD avrebbe progettato un nuovo die chiamato “Phoenix 2”, versione ridotta di “Phoenix”, prodotto a 4nm e dedicato ai computer portatili. Il nuovo chip sarebbe dotato di 6 core e 12 thread, sfrutterebbe l’architettura Zen 4 e avrebbe una grafica integrata RDNA 3 con solamente 4 Compute Unit, per un totale di 256 Stream Processor.

Phoenix 2 potrebbe essere la base dei prossimi Ryzen 3 e Ryzen 5 Mobile, ma non solo: AMD potrebbe usarlo anche per sistemi desktop AM5, una scelta che potrebbe anche significare il ritorno dei Ryzen 3, assenti da anni nella lineup della casa di Sunnyvale; gli ultimi ad arrivare sono stati il Ryzen 3 3300X e il Ryzen 3 3100, che però sul mercato hanno sempre avuto una disponibilità davvero ridotta.

Credit: Bilibili / Golden Pig Upgrade

Non è chiaro she Phoenix 2 manterrà Ryzen AI, ma visto quanto AMD ci sta puntando, è probabile che lo faccia; l’I/O dovrebbe essere lo stesso del chip Phoenix che già conosciamo, con supporto a RAM DDR5 dual-channel e LPDDR5 e 24 linee PCIe 4.0. Il die misurerebbe 137 mm², il 23% in meno di quello di Phoenix, che arriva a 178 mm².

Le voci di corridoio menzionano già due chip che saranno basati su Phoenix 2, il Ryzen 5 7540U e il Ryzen 3 7440U, soluzioni con TDP da 15W a 28W progettate per notebook sottili e leggeri. Per il momento non ci altre informazioni, non resta che attendere nuove indiscrezioni o annunci ufficiali da parte di AMD.