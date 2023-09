Con tutti i dispositivi di cui abbiamo ormai bisogno sulla nostra scrivania un’elemento che è diventato indispensabile è una docking station che ci permetta di collegare tutto quello che ci serve senza problemi. Per questo motivo vi segnaliamo questa offerta sulla docking station 9-in-1 di Baseus che, grazie a un doppio sconto, viene a costare solo 39,99€ invece dei consueti 79,99€.

Baseus è un brand divenuto sempre più famoso negli ultimi anni e che propone molte soluzioni per il collegamento e la ricarica dei propri dispositivi, tutto questo ponendo un occhio di riguardo alle esigenze dell’utente finale, sia come ergonomicità dei prodotti, sia come tecnologie implementate.

Questa docking station è pensata per l’utilizzo sulla scrivania come in movimento e dispone di 9 connessioni diverse per i propri dispositivi che comprendono: 3 USB, 1 USB-C, 2 HDMI (4K@120Hz su singola porta), Ethernet, lettore di schede SD/TF. Tutto questo con una potenza di 100W di power delivery in USB-C che deve essere supportata eventualmente dal vostro laptop.

Questa docking station è quindi l’ideale per tutte le persone che necessitano del massimo di connessioni non solo a casa ma anche in movimento, diventando il compagno ideale per la maggior parte dei laptop, MacBook compresi.

N.B.: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per usufruire dei 20€ di sconto aggiuntivi

