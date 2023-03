Un PC è senza dubbio un’alternativa migliore a un laptop quando si parla di gaming, ma anche di studio o lavoro, dato che permette di ottenere performance molto più fluide e scattanti. Non tutti però hanno il posto per inserire nella propria postazione un ingombrante computer fisso, e qui entrano in gioco i mini PC. Ebbene, oggi su Amazon ne potrete trovare uno fantastico scontato di ben 220,00€!

Il mini PC di marca ACEMAGICIAN, dotato dell’incredibile AMD Ryzen 5 5600U, è infatti venduto a 599,00€. Dalla pagina Amazon del prodotto potrete però applicare un coupon di 40,00€, ma non è tutto: il vero risparmio arriva nel carrello, dove inserendo il codice sconto “73CF6H8H” avrete una riduzione di 217,00€, arrivando a spendere solamente 379,00€.

Insomma, un risparmio veramente incredibile per un mini PC che ha tutte le carte in regola per essere alla pari di un computer di taglia normale vista la sua potenza incredibile. La CPU Ryzen 5 5600U riuscirà infatti a eseguire facilmente anche i programmi più impegnativi, come quelli dedicati alla grafica o al video editing, oltre a far girare giochi a risoluzioni ottime.

Troviamo poi 16 GB di memoria DDR4 a doppio canale, e un disco rigido SSD da ben 512 GB dove potrete archiviare tutti i vostri file. Se con gli anni vi dovesse poi capitare di riempirlo, potrete aggiungere un ulteriore disco rigido, espandendo lo spazio fino a 2 TB. Insomma, non vi dovrete mai preoccupare di esaurire la memoria, e potrete tenere tranquillamente foto, video, giochi e programmi.

Il mini PC è integrato anche con la GPU AMD Radeon Vega7 1800Mhz, che vi permetterà di riprodurre in modo estremamente fluido film, serie tv e videogiochi in 4K UHD. Grazie alle doppie porte HDMI e type-C potrete collegare facilmente fino a 3 display, immergendovi così in un’esperienza di visione mozzafiato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto che più fa al caso vostro.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

NB: Vi ricordiamo di inserire il coupon 73CF6H8H per ottenere lo sconto sul mini PC.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!