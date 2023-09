I mini PC rappresentano una soluzione perfetta per chi desidera un computer da gaming ma non ha lo spazio per posizionare nella propria postazione un classico PC Desktop. In particolare, oggi vi consigliamo il Beelink W11 Pro, dotato di AMD Ryzen 5 5500U e protagonista di un doppio sconto su Amazon!

Oltre a essere scontato a 379,00€, il mini PC è anche idoneo all’applicazione di un ulteriore coupon da 85,00€, che potrete adoperare semplicemente selezionando la casella apposita prima di inserire l’articolo nel carrello. Così facendo arriverete a pagare il Beelink W11 Pro solamente 294,00€.

Beelink W11 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Essendo un mini PC, il Beelink W11 Pro rappresenta l’opzione perfetta per chi desidera un computer da gaming ma ha poco spazio sulla scrivania, non riuscendo, dunque, a collocare un classico computer fisso. Si tratta, dunque, di un ottimo compromesso tra un PC Desktop e un notebook da gaming, racchiudendo tutti i vantaggi di entrambi in un unico prodotto.

Ovviamente, dato che include componenti di tutto rispetto come il processore AMD Ryzen 5 5500U, la scheda grafica AMD Radeon Graphics 7core 1800 Mhz e 16 GB di RAM DDR4, si tratta di un PC ideale per tutti i videogiocatori che voglio godere dei titoli di nuova generazione con prestazioni ottime. Inoltre, grazie al supporto al WiFi6 e al Bluetooth 5.2 avrete la garanzia di una connessione stabile e veloce, perfetta, dunque, per chi desidera giocare online senza problemi ed eseguire dirette streaming.

Ciò detto, tornando a parlare del prezzo, che è decisamente un elemento da prendere in considerazione, grazie al doppio sconto di Amazon potrete spendere solo 294,00€ per il Beelink W11 Pro. Negli ultimi mesi questo prodotto ha subito un saliscendi di prezzo, passando continuamente da 300,00€ a 400,00€; nonostante ciò, quello applicato oggi è il più basso di sempre, per cui vi invitiamo ad approfittarne subito prima che la promozione o le scorte possano esaurire.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne tutte le altre caratteristiche e approfittare dell’offerta. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte disponibili che la promozione potrebbero esaurire in fretta.

NB: Vi ricordiamo di applicare il coupon da 85,00€ prima di inserire l’articolo nel carrello

