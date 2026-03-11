Su Amazon è disponibile il DREAME A2 3000, una soluzione avanzata per la cura del prato dotata della tecnologia OmniSense 2.0, radar 3D e visione AI per evitare gli ostacoli. Senza filo perimetrale, gestisce aree fino a 3000m² con mappatura precisa e connessione 4G integrata. Lo acquistate ora a soli 1.598,99€ invece di 1.999€, con uno sconto del 20%.

Dreame A2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il DREAME A2 3000 è la soluzione ideale per chi possiede giardini di grandi dimensioni, fino a 3000 m², e desidera una manutenzione completamente automatizzata senza la complessità dell'installazione di cavi perimetrali. È particolarmente indicato per proprietari di ville, abitazioni con ampi spazi verdi e chiunque voglia risparmiare tempo prezioso affidandosi alla tecnologia più avanzata. Grazie alla connessione 4G e al monitoraggio tramite app, si rivela perfetto anche per chi gestisce il giardino a distanza.

Questo robot soddisfa l'esigenza di un taglio preciso, silenzioso e sicuro, grazie al sistema OmniSense 2.0 con radar 3D e visione AI che rileva ostacoli anche di piccole dimensioni, proteggendo animali domestici e bambini. La tecnologia EdgeMaster garantisce un risultato impeccabile anche sui bordi, mentre il motore nel mozzo permette di affrontare pendenze fino a 26,5° con facilità. Chi cerca un prodotto intelligente, autonomo e tecnologicamente all'avanguardia troverà nel DREAME A2 un acquisto pienamente giustificato, ora disponibile con uno sconto del 20%.

Il DREAME A2 3000 è una soluzione avanzata per il taglio autonomo del prato fino a 3000 m², senza filo perimetrale. Grazie alla tecnologia OmniSense 2.0 con radar 3D e visione AI, rileva ostacoli e mappa con precisione centimetrica. Include connessione 4G e motore a mozzo silenzioso.

Vedi offerta su Amazon