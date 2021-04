Drevo Falcon Wireless RGB – Recensione

Non tutti i videogiocatori decidono di optare per periferiche di fascia molto alta, soprattutto quelli più occasionali. Quando ci si ritrova a dover scegliere un mouse nuovo, oltre al prezzo ci sono un paio di caratteristiche principali da tenere in considerazione: il peso, i DPI del sensore, il tipo di collegamento e l’ergonomia. In base al tipo di gioco (FPS, MOBA, RTS, etc.) una caratteristica è più importante di un’altra, ma spesso gli appassionati che amano spaziare tra i vari generi faticano a trovare un dispositivo che si adatti bene alle diverse necessità, specialmente se non vogliono spendere una fortuna. Drevo con il nuovo Falcon Wireless RGB cerca di accontentare proprio questi videogiocatori, offrendo un mouse dal prezzo contenuto in grado di soddisfare diverse esigenze.

Packaging

La confezione è minimale, al suo interno troviamo oltre al mouse il cavo di alimentazione USB-C con cui si può collegare e ricaricare il mouse al computer, un adesivo Drevo e un libretto di istruzioni dove vengono riportare le procedure per il primo collegamento. Non è necessaria l’installazione di driver specifici, il mouse è Plug and Play sia per quanto riguarda la modalità wireless 2.4G, sia per quella cablata. Il Drevo Falcon Wireless RGB è disponibile in colorazione nera o bianca, noi abbiamo provato la prima.

Estetica e Caratteristiche

Il mouse è di medie dimensioni, è lungo 126mm, largo 63mm e alto 39mm, risulta quindi adatto sia ai giocatori che preferiscono un claw grip, sia per quelli che preferiscono il palm grip. Oltre alla rotellina e ai convenzionali tasto sinistro e destro, troviamo due tasti laterali posti nella parte sinistra e un tasto alla rotella, che ci permette di navigare tra i profili di sensibilità che impostiamo nella Drevo Power Console. La scocca superiore ha una trama forata a nido d’ape per far risaltare l’illuminazione RGB e diminuire il peso del device. La rotellina del mouse ha un rivestimento in plastica morbida per aumentarne il grip e non è possibile sbloccarne la rotazione. Nella parte inferiore del device troviamo l’alloggiamento per il ricevitore wireless USB, l’interruttore per utilizzare il mouse in modalità wireless e i 4 piedini in PFTE per garantire il minimo attrito tra mouse e tappetino.

Passando ai dettagli tecnici, il mouse è equipaggiato con un sensore Pixart PAW3335 da 16000 DPI con frequenza di polling di 1000 Hz. La batteria è da 800 mAh e Drevo indica che una carica completa dura circa 8 ore con l’illuminazione RGB attiva, 12 ore se spenta. Per ricaricare il mouse ci vogliono circa 6 ore ed è sufficiente collegare il cavo USB-C in dotazione al PC.

Esperienza d’uso

Gaming

Come già detto in precedenza, il profilo e le dimensioni del mouse lo rendono adatto a tutti gli stili di impugnatura. Il peso invece è decisamente importante e si attesta sui 90g; viene percepito meno da tutti quei giocatori che utilizzano sensibilità più elevate, ma tutti coloro che giocano a 400 o 800 DPI potrebbero trovare più difficile effettuare movimenti ampi velocemente. Il cavo USB-C risulta molto morbido e non va a intralciare il movimento, a patto che sia ben posizionato. Per quanto riguarda la connettività wireless durante il gaming non abbiamo riscontrato disconnessioni o interferenze, l’input è sempre risultato fluido e reattivo.

Lavoro

L’ergonomia del mouse è ottima, risulta comodo anche durante l’utilizzo di tutti i i giorni. L’unico difetto riscontrato è che in modalità wireless dopo circa 15/20 secondi il mouse va in risparmio energetico, spegne l’illuminazione RGB e si scollega dal computer. Per ricollegarlo non è sufficiente muoverlo, ma bisogna premere uno dei tasti presenti. Purtroppo non sembra possibile poter disattivare questa impostazione dal programma Drevo.

Personalizzazione: Drevo Power Console

Il software Drevo Power Console ci permette di personalizzare e gestire tutti i dispositivi Drevo connessi al nostro computer. Per quanto riguarda il Drevo Falcon Wireless troviamo 4 diverse schede di personalizzazione. Nella parte superiore dello schermo sono presenti le informazioni relative alla batteria, al polling rate, al comportamento dei pulsanti e la possibilità di caricare i profili e passare da uno all’altro.

Nella prima scheda, chiamata “Lighting“, troviamo la personalizzazione degli effetti RGB: sono presenti 6 effetti di illuminazione preimpostati, la cui colorazione può essere manualmente definita dall’utente. Nella tab “DPI” possiamo definire fino a 6 livelli selezionabili tramite l’apposito tasto DPI presente sul mouse. Nella scheda “Parameter” troviamo i settaggi più importanti del mouse di Windows come la sensibilità, la velocità della rotellina e del doppio click. L’ultima tab è quella delle “Macro” in cui possono essere create e memorizzate.

Conclusione

Il Falcon Wireless RGB è un buon mouse di fascia media che permette di giocare anche in modalità wireless senza troppi intoppi. Purtroppo non è adatto ai mancini, in quanto i tasti laterali diventano inutilizzabili quando impugnato con la mano sinistra. Il peso potrebbe risultare elevato per coloro che usano valori di DPI bassi, in quanto durante ampi movimenti il dispositivo risulta sbilanciato, troppo leggero nella zona vicino al cavo e troppo pesante nella parte posteriore, rendendo difficile mirare con precisione, fattore fondamentale negli FPS competitivi.

Il Drevo Falcon Wireless RGB è ottimo invece per tutti quei giocatori casual che non ricercano un’elevata precisione nei movimenti ampi, o per tutti quegli utenti che si trovano più confortevoli con mouse di peso medio. La connessione wireless è stabile, non abbiamo riscontrato disconnessioni di nessun tipo. L’ergonomia del mouse è ottima, il Falcon Wireless RGB risulta comodo anche per sessioni piuttosto lunghe di lavoro o di gioco. Se siete interessati potete acquistarlo su Amazon al presso (nel momento in cui scriviamo questa recensione) di 55,99 euro, cifra che ci sembra giusta per quelle che sono le caratteristiche offerte dal prodotto.