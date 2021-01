Drive USB Tipo-C da 1,9GB/s? Sì, con il nuovo controller di Phison

Al giorno d’oggi, salvo per occasioni specifiche, si è persa l’abitudine di utilizzare i vecchi e lenti HDD o le chiavette USB per il trasporto di file tra diversi dispositivi. Dove le connessioni lo permettono, è semplicemente più facile e comodo utilizzare la rete per la condivisione dei file. Phison vuole ridare nuova vita alla tecnologia di trasferimento dati tramite porta USB Tipo-C con un nuovo controller in grado di raggiungere ben 1,9GB/s!

Phison ha annunciato il suo nuovo controller di memoria UFD chiamato PS2251-18 (U18). Questo nuovo chip è in grado di sfruttare lo standard USB 3.2 Gen2x2 in tutto il suo potenziale: Phison ha sfruttato entrambi i canali di trasferimento dati da 10Gbps dello standard (solitamente uno dei due viene riservato per altre funzionalità come l’uscita video DisplayPort) ottenendo come risultato una velocità senza pari.

Il controller Phison U18 è di tipo DRAM-less, supporta fino a 4TB di memoria flash con velocità di lettura pari a 1,9GB/s e 1,7GB/s in scrittura e, secondo l’azienda, è “5 volte più veloce e più silenzioso degli HDD esterni”. Ovviamente è garantita la retrocompatibilità con altri standard USB per l’utilizzo con una grande varietà di dispositivi quali laptop o console di nuova generazione.

Phison sottolinea alcune caratteristiche del controller che sarà alla base di alcuni dei dispositivi di archiviazione esterni del prossimo futuro:

Fino a 4TB di capacità in un piccolo ingombro di 26mm x 60mm PCBA

di capacità in un piccolo ingombro di 26mm x 60mm PCBA Compatibile con qualsiasi dispositivo dotato di connettore USB Tipo-C (PC, Mac, notebook, tablet, smartphone e console di gioco)

(PC, Mac, notebook, tablet, smartphone e console di gioco) Retrocompatibile con USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 utilizzando un adattatore USB Tipo-A

con USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 utilizzando un adattatore USB Tipo-A 15 volte più veloce e più silenzioso rispetto agli HDD esterni

Elevate prestazioni di lettura e scrittura sequenziale

DRAM-less

Non richiede un controllore bridge, riduce i costi e le complicazioni della progettazione PCBA

56% più efficiente rispetto a un SSD esterno USB con design bridge

Ora non ci resta che attendere per scoprire quali saranno i primi prodotti sul mercato che sfrutteranno questo velocissimo chip di gestione della memoria di archiviazione flash.