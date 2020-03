Driver Nvidia Game Ready 445.75 WHQL, supporto per Hal-Life: Alyx e tante novità

Nvidia ha pubblicato i nuovi GeForce Game Ready Driver 445.75 WHQL che aggiungono il supporto ad Half-Life: Alyx, il titolo pubblicato da Valve che rappresenta il ritorno di una delle saghe più amate dai videogiocatori PC.

Aprendo una piccola parentesi sul gioco, si tratta di un capitolo fruibile esclusivamente in VR, tecnologia nella quale Valve ha investito moltissime risorse, i cui eventi si pongono tra il primo ed il secondo capitolo. Non si tratta quindi di un ritorno vero e proprio della saga canonica, in quanto offre un gameplay molto diverso con meccaniche completamente nuove, un gioco diverso insomma da quello a cui Valve ci aveva piacevolmente abituati, ma che fa capire che Half-Life è un progetto ancora vivo nel cuore del publisher.

Tornando ai driver, al supporto non si aggiunge solo il succitato titolo di Valve ma da ora sono ottimizzati anche Resident Evil 3 Remake, in arrivo il 3 aprile, e Resident Evil Resistance, titolo multiplayer del brand che verrà lanciato in Open Beta il 27 marzo. Aggiornato il supporto a Ghost Recon Breakpoint.

Con i nuovi driver arriva anche il DLSS 2.0 in Control e MechWarrior 5, una nuova versione meglio ottimizzata del DLSS di Nvidia che migliora in maniera significativa il risultato del Deep Learning Super Sampling fornendo un aspetto decisamente più pulito ed immagini più definite, anche sulle schede RTX 2060.

Rimangono tuttavia irrisolti alcuni problemi noti, sui quali però il team di sviluppo sta lavorando per fornire un fix nel più breve tempo possibile. Tra questi segnaliamo:

Flickering durante l’esecuzione di Red Dead Redemption 2 in presenza di una configurazione SLI con G-Sync / VSync attivo

in presenza di una configurazione SLI con G-Sync / VSync attivo Corruzione durante l’esecuzione di Doom Eternal all’apertura dell’Overlay di Steam se si utilizza una configurazione SLI

all’apertura dell’Overlay di Steam se si utilizza una configurazione SLI Flash bianchi in Call of Duty Modern Warfare quando ci si avvicina ad un muro

I driver possono essere scaricati dal questo link, mentre il changelog completo con tutte le informazioni sui fix ed i problemi noti in fase di risoluzione è disponibile qui.