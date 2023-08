Un altro esempio del perché non ci meritiamo le cose belle, ce lo ha offerto Dropbox, la quale ha annunciato che sta limitando la quantità di spazio di archiviazione che i clienti riceveranno all’interno del piano Advanced, il quale in precedenza offriva una quantità di spazio illimitata. L’azienda ha preso questa complessa decisione a causa dell’abuso del servizio da parte degli utenti che lo sfruttavano per il mining di criptovalute e Chia.

Dropbox ha, infatti, annunciato che il piano Advanced, incentrato sulle aziende, verrà trasformato in un archivio dallo spazio misurato. L’azienda ha spiegato che il piano illimitato originale era stato progettato per offrire ai team di lavoro lo spazio di archiviazione di cui avevano bisogno, sapendo che alcune organizzazioni ne avrebbero utilizzato molto di più rispetto ad altre.

Tuttavia, Dropbox ha rilevato un numero crescente di clienti che acquistano abbonamenti Advanced, pur non gestendo alcun tipo di attività commerciale o organizzazione; al contrario, molti hanno utilizzato lo spazio di archiviazione illimitato per altri scopi, tra cui: il mining di criptovalute e Chia, condivisione dello spazio per utilizzi personali con alri utenti o, addirittura rivendita di una parte dello spazio di archiviazione.

Dropbox

Dropbox ha confermato che non offrirà più ai clienti la quantità di spazio di archiviazione illimitato, passando a un modello “su misura”. I clienti che utilizzano 35 TB, o meno, per licenza, coprendo oltre il 99% dei clienti Advanced, potranno mantenere la stessa quantità di spazio che stanno utilizzando al momento. Queti ultimi riceveranno, inoltre, un credito aggiuntivo di 5 TB di spazio condiviso, per cinque anni, senza alcun costo aggiuntivo.

La piccola minoranza che, invece, attualmente utilizza oltre 35 TB riceverà la stessa offerta, ma i 5 TB extra (fino a 1.000 TB) di spazio condiviso saranno gratuiti per un solo anno. Dropbox ha dichiarato che contatterà questi clienti individualmente per discutere una serie di soluzioni di archiviazione adatte alle loro attività e individuare, così, quali utenti stiano ancora abusando del piano illimitato.

“Inizieremo a migrare gradualmente i clienti esistenti alla nuova politica a partire dal 1° novembre“, dichiara il team, aggiungendo: “Non è necessario fare nulla oggi. Informeremo tutti i clienti almeno 30 giorni prima della data prevista per la migrazione”.

I nuovi clienti del piano Advanced pagheranno $24, per utente, al mese con una fatturazione annuale; sarà richiesto un minimo di tre utenti e, questi ultimi, avranno 15 TB di spazio condiviso. Dropbox offrirà anche add-on di archiviazione per i nuovi clienti a partire dal 18 settembre e, per i clienti esistenti, dal 1° novembre, con 1 TB a $10 al mese se acquistato mensilmente o a $8 al mese se acquistato annualmente.