DTS Sound Unbound, un’app per Windows 10 porta l’audio 3D sulle cuffie stereo

DTS ha annunciato l'uscita di Sound Unbound, un'app sviluppata in collaborazione con Microsoft per ottenere un suono 3D da quasi tutte le cuffie stereo.

DTS ha presentato DTS Sound Unbound, un’app per Windows 10 presente sul Windows Store che stando a quanto riportato migliora drasticamente l’esperienza dei videogiocatori. Sound Unbound è basata sulla piattaforma Spatial Sound di Microsoft e il suo scopo è portare l’audio 3D su qualsiasi coppia di cuffie stereo.

Al momento il supporto potrebbe non essere garantito su alcune cuffie ad alta risoluzione (hi-res), ma sono stati dichiarati compatibili oltre 450 modelli; i titoli supportati sono invece solo undici, tra cui Gears 5, Shadow of the Tomb Raider e Metro: Exodus.

Sebbene sembrino pochi a un primo sguardo, bisogna considerare che il diretto concorrente Dolby Access ne supporta dodici. Quest’ultimo ha il solo vantaggio di essere disponibile per Xbox One, anche se DTS ha assicurato che l’implementazione della sua controparte sarà realtà molto presto.

L’applicazione è disponibile gratis per un periodo di prova di due settimane, dopo il quale sarà richiesto un esborso una-tantum per continuare ad usarla.

Il pacchetto completo è acquistabile a 19,99 dollari, e include i codec DTS Headphone:X (per le cuffie) e DTS:X (per i diffusori acustici): è possibile acquistare singolarmente DTS:X a 9,99 dollari.