DuckDuckGo ha a cuore la privacy online e oltre a offrire un motore di ricerca completo e funzionale, ha scelto di sviluppare anche un browser web che ha come focus la privacy totale degli utenti. Dopo essere sbarcato su iOS ed Android, il browser DuckDuckGo ha iniziato a muoversi verso il mercato desktop e la prima piattaforma a ricevere una beta del nuovo Browser è MacOS.

L'interfaccia semplice e minimale del nuovo Browser DuckDuckGo

La beta di DuckDuckGo browser punta a diventare una soluzione All-In-One per la privacy degli utenti e permetterà di navigare in sicurezza, senza dover utilizzare estensioni di terze parti o addentrarsi in menù di configurazione complessi, in quella che viene definita “seamless private experience” che fa leva su 3 capisaldi:

Privacy by default : motore di ricerca privato integrato, blocco tracker, gestione automatica dei cookie (attualmente in via di sviluppo), “fire button” per cancellare i dati della sessione, protezione email e molto altro.

: motore di ricerca privato integrato, blocco tracker, gestione automatica dei cookie (attualmente in via di sviluppo), “fire button” per cancellare i dati della sessione, protezione email e molto altro. Prestazioni elevate : il browser DuckDuckGo utilizza il motore di rendering integrato in macOS condiviso con Safari che grazie ai vari blocchi impostati offre prestazioni elevate, spesso superiori a Chrome, oltre a consumare circa il 60% di dati in meno.

: il browser DuckDuckGo utilizza il motore di rendering integrato in macOS condiviso con Safari che grazie ai vari blocchi impostati offre prestazioni elevate, spesso superiori a Chrome, oltre a consumare circa il 60% di dati in meno. Pensato per la sicurezza: la funzione Smarter Encryption aiuta gli utenti a visitare solo pagine HTTPS (evitando il protocollo HTTP), inoltre grazie al blocco tracking l’esposizione a script di terze parti che potrebbero accedere ai dati dell’utente è ridotta al minimo. Le impostazioni, i preferiti e la cronologia sono salvati esclusivamente in locale senza che DuckDuckGo possa accedervi.

Come provare DuckDuckGo browser?

L’App attualmente è in beta e gli utenti interessati a testarla devono aderire a una lista d’attesa privata. Per farlo, basta seguire pochi e semplici passi:

Installare DuckDuckGo sul vostro dispositivo mobile iOS

Aprire Impostazioni > DuckDuckGo for Desktop (all’interno della sezione Privacy)

Toccare su “Unisciti alla lista d’attesa “

Se tutto è andato a buon fine riceverete una notifica con un codice e un link al download, da aprire sul vostro dispositivo Desktop sul quale volete provare il nuovo browser. Attualmente è supportato solo macOS, ma è già stano annunciato che in futuro il browser arriverà anche su Windows, mentre gli utenti Linux dovranno continuare ad usare le estensioni per Firefox e Chrome in quanto non è prevista una versione dedicata al sistema operativo open source.