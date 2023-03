DuckDuckGo, noto per la sua attenzione alla privacy degli utenti, ha lanciato la versione beta della funzione DuckAssist, che offre assistenza nella ricerca di risposte precise e pertinenti alle domande degli utenti. Grazie alla tecnologia di linguaggio naturale di OpenAI, DuckAssist è in grado di fornire ai propri utenti riassunti accurati di risposte pertinenti alle domande di ricerca, collocandole in cima alla pagina dei risultati, in modo del tutto simile al chatbot di Microsoft Bing.

Tuttavia, DuckAssist è differente dai suoi concorrenti poiché utilizza informazioni provenienti solo da Wikipedia e Britannica, evitando così di fornire informazioni false o fuorvianti. La scelta di Wikipedia come fonte primaria di dati è dovuta alla sua affidabilità in un ampio spettro di argomenti, alla sua organizzazione trasparente e alla facilità di rintracciare le sue fonti attraverso le citazioni elencate. Ad ogni modo, questo non significa che DuckAssist sia infallibile, in quanto potrebbe ancora capitare di ricevere risposte errate a domande complesse. Per questo motivo, gli utenti che ricevono risposte strane sono invitati a condividere il loro feedback in forma anonima tramite il link fornito sotto al riquadro dei riassunti.

Photo Credit: DuckDuckGo

DuckDuckGo assicura che DuckAssist è completamente integrato nel suo motore di ricerca privato, quindi le query degli utenti o la cronologia di navigazione non vengono registrate. Inoltre, i dati sensibili come l’identificazione personale o l’indirizzo IP non vengono mai condivisi con i partner di contenuti di ricerca come OpenAI e Anthropic.

DuckAssist verrà distribuito gradualmente agli utenti nelle prossime settimane e sarà la prima di numerose funzioni assistite dall’intelligenza artificiale che arriveranno in futuro.