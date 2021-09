Due AMD Threadripper Pro 3995WX segnano un nuovo record in PassMark

Stando a quanto riportato su Reddit, due Threadripper Pro 3995WX hanno recentemente stabilito un nuovo record CPU in PassMark, in precedenza detenuto da una coppia di processori EPYC 75F3 con 110.748 punti CPU. La configurazione dual-Threadripper Pro 3995WX ha ottenuto un punteggio superiore del 12% e ciò che rende ancora più interessante questo risultato è il fatto che qualcuno è riuscito a far funzionare i Threadripper Pro su una scheda madre a doppio socket.

Da un lato, i chip Threadripper Pro ed EPYC presentano lo stesso package FCLGA-4094 con 4.094 pin. Tuttavia, il primo si inserisce nell’ultimo socket sWRX8 (Socket SP3r4), mentre il secondo ancora nel socket SP3. Sebbene entrambi abbiano le stesse dimensioni, le connessioni e la mappatura dei pin sono probabilmente diverse. Quindi, è stata una sorpresa vedere che qualcuno sia riuscito a far funzionare Threadripper Pro su socket SP3.

Credit: AMD

Attualmente, ci sono due voci con configurazioni dual Threadripper Pro su PassMark. Il sistema con due Threadripper Pro 3995WX utilizzava la scheda madre Gigabyte MZ72-HB0, mentre quello con due Threadripper Pro 3975WX usava la Gigabyte MZ71-CE1 ed entrambe sono progettate per processori EPYC. A causa della differenza nel design, le motherboard socket SP3 probabilmente non contengono il microcodice necessario per supportare i processori Threadripper Pro, quindi è probabile che la persona stesse utilizzando un firmware modificato per far funzionare le CPU.

La gamma Threadripper Pro era già pericolosamente vicina alla gamma EPYC in termini di funzionalità, con 64 core e supporto per 128 linee PCIe 4.0 e memorie ECC RDIMM e LRDIMM a otto canali. L’unica cosa che li separava davvero, oltre al software e alle opzioni di sicurezza, era la possibilità di utilizzare sistemi multi-socket. Resta da vedere se un doppio sistema Threadripper Pro “bootleg” riesca ad offrire lo stesso livello di stabilità e funzionalità di una configurazione EPYC. Il Threadripper Pro 3995WX (basato sull’architettura Zen 2) ha un prezzo consigliato di 5.489$, quindi per ottenerne due bisogna sborsare una cifra poco al di sotto dei 11.000 dollari. L’EPYC 7763 (basato su Zen 3), invece, ha un prezzo consigliato di 7.890$, quindi due costano 15.780$. In definitiva, l’alternativa Threadripper Pro permetterebbe di risparmiare fino al 30%.

Credit: PassMark Software

La maggior parte delle aziende e delle imprese probabilmente non è interessata a risparmiare qualche migliaio di dollari, poiché la stabilità è molto più importante. Tuttavia, un’opzione con doppio Threadripper Pro offrirebbe sicuramente la possibilità a professionisti e prosumer di mettere insieme un sistema a 128 core senza spendere una fortuna. L’ultima gamma EPYC 7003 (Milan) di AMD sfrutta già la microarchitettura Zen 3, così come i prossimi Threadripper Pro 5000. Stando ad alcuni leak, sembra che i Threadripper 5000 saranno lanciati potenzialmente a novembre, con le versioni Pro in arrivo nel 2022.