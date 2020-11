Due APU AMD Ryzen 5000U fanno capolino su Geekbench

A quanto pare il sito di Geekbench continua a rivelare in anticipo l’arrivo di futuri componenti sul mercato. Oggi vi riportiamo che il produttore di notebook TIMI ha testato due prodotti basati sulle future APU AMD Ryzen 5000U. Nella fattispecie, nel database del popolare benchmark sono appari i risultati inerenti ai processori AMD Ryzen 7 5700U e Ryzen 5 5500U.

AMD Ryzen 7 5700U è una CPU a otto core e sedici thread con un boost clock fino a 4,3GHz. Il chip rappresenta un importante aggiornamento rispetto alla serie Renoir in quanto avrà l’SMT abilitato, una velocità di clock superiore di 200MHz e una Compute Unit in più (otto in totale) sulla GPU rispetto al predecessore.

Invece, il Ryzen 5 5500U è una APU a sei core che supporterà anche SMT, ma la velocità di clock massima non è cambiata (4,0GHz). Tuttavia, avrà un’unità di calcolo in più rispetto al suo predecessore (4500U).

Ulteriori dettagli inerenti alla serie AMD Ryzen 5000U dovrebbero essere diffusi in occasione dell’evento CES 2021. Ad inizio mese vi abbiamo parlato anche del notebook Acer Aspire 5, il quale era già comparso nel listino di Amazon Italia con uscita prevista per febbraio 2021. Il dispositivo offrirà un design sottile per una massima mobilità. Infatti, lo spessore è pari solo a 1,79cm, mentre il peso è di 1,9Kg, abbastanza contenuto ma di certo non è uno dei dispositivi più leggeri delle categoria. Ad accompagnare il Ryzen 7 5700U saranno presenti 8GB di RAM DDR4 ed un SSD da 512GB. Per ciò che concerne la connettività, oltre ad una scheda di rete AX200 con tecnologia 2×2 MU-MIMO e supporto alle reti WiFi 6, troviamo una singola porta Ethernet RJ-45, due USB 3.1 Type-A, una USB 2.0 Type-A e una USB 3.2 Type-C.

Ricordiamo che, qualche settimane fa, il leaker ExecutableFix aveva pubblicato alcuni presunti dettagli inerenti ai prossimi processori AMD Ryzen 5000U.