Tra i computer portatili professionali, i Portégé occupano da sempre un posto speciale, e vantano una traduzione di affidabilità e qualità.

Il Dynabook Portégé X40-J-14N è un computer compatto, con uno schermo da 14” e un peso contenuto: solo 1,4 Kg, quindi non è il laptop più leggero al mondo (ce ne sono che pesano meno di un chilogrammo) ma è sicuramente un peso piuma, eccellente per la mobilità.

Allo stesso tempo, è un laptop molto solido, grazie a uno chassis in alluminio ben progettato e piacevole anche esteticamente – il che non guasta mai ovviamente.

Avrete anche una tastiera eccellente e un bel touchpad. Lo schermo da 14” offre un’ottima visibilità, con una luminosità massima adeguata e una bella copertura antiriflesso.

Tra le molte luci di questo Dynabook Portégé X40-J-14N, l’unica ombra riguarda l’autonomia. Si può contare su 6-7 ore di utilizzo “reale”, che non è malaccio ma avremmo preferito qualche ora in più.

Design

Dynabook Portégé X40-J

Il Dynabook Portégé X40-J-14N vanta un design classico, con uno chassis in alluminio che garantisce una grande solidità. Il coperchio tuttavia risulta un po’ troppo flessibile per gli standard moderni, anche se non sembra che si siano pericoli di rotture all’orizzonte. Ottima anche la cerniera, che permette di posizionare liberamente lo schermo, assicurandone al contempo la massima stabilità. In altre parole, se state scrivendo lo schermo non si mette a traballare.

Il supporto inferiore è fantastico, grazie a una rigidità esemplare. Il palm rest è comodo, sempre molto fresco, e la digitazione è sempre ideale, anche se siete di quegli scrittori che premono con molta forza.

La dotazione di connessioni è più che buona: a sinistra abbiamo due USB-C Thunderbolt 4 (da usare anche per l’alimentazione), una HDMI standard, jack da 3,5 mm e lettore di microSD. A destra, invece, due USB-A e il blocco di Kensington.

Il pannello inferiore purtroppo è in plastica, il che abbassa parecchio la qualità percepita generale. Sembra comunque piuttosto solido, e c’è una grande feritoia che assicura una corretta gestione della temperatura.

Tastiera e touchpad

Il pannello è occupato dall’ottima tastiera, e da un touchpad che non è molto grande. Fortunatamente ha la giusta sensibilità ed è di una precisione chirurgica: basterà quindi aumentarne la velocità dalle impostazioni di Windows, e potrete coprire tutto lo schermo con un solo gesto. E andrete ad attivare con precisione il punto che volete – che è quanto di meglio si possa chiedere a un touchpad.

C’è anche un trackpoint, un elemento legacy ancora comune nei laptop business. Forse c’è davvero ancora qualcuno che lo usa, o forse Dynabook (e HP e Lenovo) dovrebbe decidersi ad abbandonarlo. Anche perché così magari ci starebbe un touchpad un po’ più grande.

La tastiera, come dicevamo, è eccellente: la corsa è forse un pelo troppo lunga, ma la risposta è precisa e la distanza tra i tasti è precisamente quella che ci vuole per scrivere velocemente senza incidenti. Abbiamo ottenuto da subito la nostra solita velocità di scrittura, senza un tempo di “addestramento” per la nuova tastiera.

Dynabook Portégé X40-J

Come da tradizione, il Dynabook Portégé X40-J-14N ha una tastiera compatta ma incredibilmente completa. Ci sono i tasti di navigazione, il che è fantastico anche se alcuni sono piuttosto piccoli. C’è il tastierino numerico virtuale, da attivare con Fn, e le funzioni aggiuntive (quelle da attivare con Fn) sono molto numerose.

Purtroppo sono confermate anche alcune carenze, come per esempio il fatto che il volume si regola usando Fn+3 ed Fn+4. Anche la retroilluminazione potrebbe essere un po’ più intensa, e magari il controllo della stessa potrebbe essere da un’altra parte – sul tasto Z non è proprio una cosa comodissima. Tutte mancanze, tra l’altro, che esistono da anni, da quando era Toshiba a produrre i Portégé. In effetti, la tastiera di questo Portégé X40-J-14N è più o meno la stessa che vediamo sui Portégé da una decina d’anni. E non sarebbe male se Dynabook si decidesse a correggere certe fastidiose, piccole cose.

Prestazioni

Dynabook Portégé X40-J

Il Dynabook Portégé X40-J-14N fa tutto quello che ci si potrebbe aspettare da un computer di questa categoria. Con Windows 11 e le applicazioni, il Core i7 con 16GB di RAM in pratica volano. Le app si aprono velocemente e il computer è sempre reattivo e veloce.

Con le web app, che rappresentano ormai la maggior parte del lavoro moderno, il Dynabook Portégé X40-J-14N si comporta bene. Sia con Edge sia con Chrome le pagine si caricano velocemente, e le differenze dipendono dal design dei vari siti, non dalle prestazioni del portatile.

Guardando ai numeri, il Dynabook Portégé X40-J-14N ha fatto segnare 4838 punti nel test di PCMark. Lo supera Asus Vivobook Pro 14X OLED, che però equipaggia un processore più potente e costa di più. Con lo stesso processore, ma con grafica Nvidia T500, ci sono i 5259 punti dello HP ZBook Firefly 14 G8.

Non è quindi un punteggio stratosferico, dovuto al fatto che Dynabook ha limitato la potenza del processore, probabilmente per tenere sotto controllo il calore e migliorare l’autonomia.

Non è un vero limite, e nell’uso quotidiano abbiamo sempre fatto tutto con questo computer senza notare alcun problema di prestazioni, in nessun momento. Se, comunque, vi serve un portatile compatto ma anche potente, forse vorrete prendere in considerazione un prodotto diverso, come per esempio il Matebook 14S e ovviamente il Macbook Air M1.

Se le prestazioni non sono al top, comunque, il Dynabook Portégé X40-J-14N, compensa con un’eccellente gestione del calore. Durante la giornata, facendo un po’ di tutto, non abbiamo mai notato calore in più. Anche durante i benchmark, questo laptop resta molto fresco, il che è sempre un’ottima notizia. Soprattutto per chi ha l’abitudine di usarlo sulle gambe, sul divano o in altre situazioni poco convenzionali.

Batteria

La durata della batteria non è delle migliori, almeno per un Ultrabook. I benchmark hanno generato risultati più che buoni, ma nell’esperienza pratica questo Portégé X40-J-14N è rimasto acceso tra le sei e le otto ore scarse.

Otto ore sarebbe un risultato eccellente, ma realisticamente questo computer non starà acceso più di 7 ore continuative. Ciò significa che potrebbe durare tutto il giorno, se ci sono abbastanza pause durante le quali può spegnere lo schermo e andare in standby.

Non è un brutto risultato, ma da questa categoria di prodotti ci aspettiamo qualcosina di meglio. È insolito, poi, che un computer ottenga ottimi risultati nei test di PCMark (11:13 ne test Modern Office), ma un risultato sotto la media nell’uso reale. Probabilmente c’è qualche ottimizzazione software di Dynabook in azione, ma non possiamo esserne sicuri.

Dynabook Portégé X40-J-14N, ne vale la pena?

Il Dynabook Portégé X40-J-14N è un laptop eccellente, e difficilmente ne potreste restare delusi. Ha le prestazioni giuste per la sua categoria, ed è sicuramente in grado di affrontare una giornata di lavoro senza difficoltà.

Il design sembra piuttosto solido, quello di un laptop pronto a vivere una piena mobilità tutti i giorni.