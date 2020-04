TUF VG27H1B, un nuovo monitor spunta sul sito di Asus

Sta per arrivare sul mercato un nuovo monitor ASUS della serie TUF Gaming, il VG27H1B. Il prodotto debutta con un pannello curvo VA con diagonale da 27 pollici e una risoluzione Full HD (1920×1080); gode della certificazione FreeSync Premium, che comporta la presenza della tecnologia LFC (low framerate compensation) e offre una refresh rate di 165Hz con tempo di risposta che si attesta su 1ms (MPRT).

Tra le altre tecnologie interessanti che contraddistinguono questo monitor troviamo l’ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB), una tecnologia che consente il tempo di risposta di 1ms in accoppiata con l’Adaptive-sync, eliminando i fenomeni di ghosting e tearing per immagini di gioco nitide con frame rate elevati. Inoltre lo Shadow Boost migliora i dettagli dell’immagine nelle aree scure, illuminando le scene, senza sovraesporre le aree luminose.

L’ormai famoso FreeSync, strumento che consente la sincronizzazione tra refresh rate del monitor e frame effettivamente renderizzati dalla scheda video, su questo monitor è compatibile oltre che con le GPU AMD Radeon anche con con le soluzioni NVIDIA Geforce delle serie GTX 1000, GTX 1600, RTX 2000 e con quelle che vedranno luce in futuro. Asus ha pensato anche a tutti coloro che vogliono utilizzare il prodotto in pieno relax per i propri occhi, aggiungendo la tecnologia “Ultra-Low Blue Light” che riduce l’emissione di luce blu da parte del display (sono disponibili 5 livelli di regolazione).

Dal punto di vista della connettività troviamo un ingresso HDMI (v2.0), un D-sub e due ingressi 3,5mm Mini-Jack, uno pensato per l’ingresso audio dal pc e l’altro dedicato agli auricolari. Possiede 2 Speaker da 2W per un audio stereo e può essere montato a muro grazie allo standard VESA (100x100mm).

Non è ancora presente una data di rilascio per il prodotto, ma essendo presente sul sito Asus, è probabile che il lancio non sia molto lontano.