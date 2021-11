È di Seagate il primo Hard Disk con interfaccia PCIe NVMe

Seagate ha mostrato durante l’Open Compute Project Summit il primo Hard Disk connesso a un host utilizzando l’interfaccia PCIe. Questa unità utilizza il protocollo NVMe, permettendo agli Hard Disk di essere facilmente abbinati alle moderne e veloci unità a stato solido NVMe per offrire ai datacenter soluzioni d’archiviazione dati versatili ed economiche.

L’unità sperimentale di Seagate supporta i protocolli SAS, SATA e NVMe nativo senza bisogno di ulteriori adattatori, gli Hard Disk sono stati messi alla prova in un case 2 unità JBOD (un particolare case per armadi rack) che utilizza un semplice switch PCIe per connettere 12 unità da 3,5” utilizzando una singola unità PCIe.

Credit: Seagate

I moderni Hard Disk non raggiungono una banda sufficientemente ampia per saturare anche solo un singolo canale PCIe 2.0, ma il futuro potrebbe riservare sorprese interessanti e gli attuali 6 Gbps offerti dalle interfacce SATA e i 12 Gbps di SAS potrebbero non bastare più, quindi l’interfaccia PCIe sembra essere la miglior via percorribile, anche considerando che gli SSD con interfaccia NVMe stanno guadagnando quote di mercato anche nei datacenter; insomma, una interfaccia standardizzata è senza dubbio una buona idea.

In oltre utilizzare la stessa interfaccia fisica e logica per HDD ed SSD semplifica di molto hardware e software per datacenter, puntando ad una riduzione dei costi di sviluppo e gestione.

Credit: Seagate

Ovviamente i tempi di adozione saranno lunghi, Seagate dichiara che i primi sample saranno disponibili per clienti selezionati a partire da settembre 2022 mentre le soluzioni commerciali arriveranno entro metà 2024 e saranno in ogni caso orientate al mercato enterprise e dei datacenter. L’azienda sottolinea però che l’adozione di questo approccio in futuro potrà portare benefici anche nei PC consumer.

Analizzando i piani di Seagate è lecito aspettarsi che i primi Hard Disk dotati di interfaccia PCIe utilizzeranno la tecnologia proprietaria HAMR (heath-assisted magnetic recording) con capienze comprese tra i 30 TB ed i 40 TB.