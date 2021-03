È in arrivo il primo iMac con SoC Apple Silicon?

Il ‘distacco’ dai processori Intel da parte di Apple è già iniziato da un bel po’, ma per il momento abbiamo avuto l’opportunità di apprezzare le prestazioni dei nuovi chip M1 solamente sui MacBook Air, MacBook Pro e Mac Mini. Ma è da poco arrivata quella che è quasi una conferma, direttamente dal codice di Xcode, secondo la quale il prossimo prodotto a ricevere il nuovo SoC della famiglia Apple Silicon sarà proprio l’iMac, che potrebbe essere sottoposto anche a un lavoro di redesign, oltre a trovarsi montato un processore ad alte prestazioni da almeno 12 core.

La notizia arrivata dall’utente di Twitter @DocterD, sviluppatore dell’app DaftCloud, che ha postato lo screen di un crash report di Xcode, dal quale si evince che l’applicazione in questione sia stata utilizzata su un iMac che utilizza un processore con architettura ARM-64. Seppure si tratti sostanzialmente di un leak molto ‘precoce’ (considerato che i nuovi modelli dovrebbero essere annunciati non prima di ottobre 2021), lascia comunque pensare che Apple stia già effettuando i primi (o forse no?) test dei suoi SoC sugli iMac.

Oltre agli aggiornamenti in termini hardware gli iMac sarebbero sotto i ferri per essere sottoposti anche a un cambio di look, in modo da renderli più simili al Pro Display XDR riducendo al minimo lo spessore delle cornici. Non sappiamo se la somiglianza sarà solo in termini di estetica, ma l’idea di ritrovarsi un iMac con Display Retina 6K e XDR non dovrebbe dispiacere molto agli utenti e agli appassionati Apple (sebbene una modifica del genere potrebbe far lievitare notevolmente il prezzo degli iMac).

Apple ha sempre cercato di mostrarsi all’avanguardia rispetto a tutte le sue concorrenti, dunque le aspettative rimangono alte come al solito. Se ciò venisse comunque confermato, sarebbe la prima volta che gli iMac verrebbero sottoposti a un cambiamento così radicale. Per rimanere aggiornati sulla questione, non smettete di seguirci.