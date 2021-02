È tempo di aggiornare i driver delle vostre schede AMD Radeon!

AMD ha pubblicato un nuovo driver grafico per migliorare le performance in varie applicazioni e risolvere diversi bug riscontrati dagli utenti. Adrenaline Driver 21.2.1, secondo la comapgnia di Sunnyvale, oltre ad aumentare le prestazioni nel Mesh Shader Feature Test di 3D Mark con i prodotti della serie Radeon RX 6800, risolve diversi problemi, come l’errata renderizzazione degli oggetti in Blender usando il render EEVEE con le schede Radeon RX 400 e RX 500, gli episodi di corruzione delle texture in Quake III Arena o il numero di fps inferiore al previsto in Wolfenstein: Youngblood con la funzionalità AMD Smart Access attivata.

Nonostante ciò, rimangono ancora diversi bug ancora da risolvere, con i crash di sistema che potrebbero avvenire durante l’aggiornamento dei driver quando è collegato un visore Oculus VR al PC, la mancata attivazione della tecnologia AMD FreeSync in Forza Horizon 4, un uso della CPU piuttosto elevato del software Radeon o l’apparizione di schermate nere quando Enhanced Sync è in uso, ma è possibile disattivare tale funzionalità per aggirare il problema.

Per una lista completa dei cambiamenti vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di AMD dove è possibile consultare anche una lista di tutti i modelli compatibili con questo driver. Potete effettuare il download di AMD Radeon Software 21.2.1 da questo link. Dopo l’installazione è consigliato un riavvio di sistema per permettere a Windows il corretto caricamento della nuova versione di driver per la vostra GPU.

A quanto pare, AMD sta continuano a lavorare durante alla tecnologia FidelifyFX Super Resolution, la quale dovrebbe costituire la risposta alla tanto apprezzata DLSS di NVIDIA, offrendo quidni un upscaling di qualità grazie all’IA. Se volete saperne di più, recentemente vi abbiamo parlato di un rumor che parlava di un lancio previsto per la prossima primavera

.