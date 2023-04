A chiunque capiterà, prima o poi, di cancellare un file accidentalmente, per poi ricorrere a software di backup gratuiti per cercare di ripristinare il file, senza però che l’operazione risulti efficace. Se volete avere la certezza di recuperare il 99% dei file rimossi per errore, occorre affidarsi a uno dei migliori software di backup. Uno di questi è la suite EaseUS, acquistabile fino a domani 29 aprile a metà prezzo, grazie al coupon “FLASH“.

Lo sconto del 50% sarà valido su tutti i prodotti EaseUS, che comprende svariati software indipendenti. Alcuni di questi sono ottimizzati per il recupero di dati, altri per gestire meglio le partizioni del disco e altri ancora per effettuare un backup e ripristino completo di Windows o Mac. Potrete quindi risparmiare il 50% su tutto, cosa che non capita tutti i giorni.

Se vi interessa recuperare i dati persi, il software da acquistare è EaseUS Data Recovery. Le sue potenzialità faranno sì che possiate recuperare file da dispositivi di archiviazione come hard disk, SSD, schede SD e USB. Supporta diversi tipi di file, tra cui documenti, foto, video e audio, ed è facile da usare, con una vasta gamma di funzionalità a portata di click.

EaseUS Partition Master è invece un software di gestione delle partizioni, che consente di creare, ridimensionare, spostare e unire partizioni su un disco rigido. Anche lui supporta diversi formati, ciò gli permette di avere la compatibilità con ogni genere di storage, dai file system NTFS agli EXT3. Un software avanzato, così come EaseUS Todo Backup, pensato per fare backup e ripristino del sistema operativo, consentendovi di scegliere se eseguire backup completo, incrementale o differenziale.

Insomma, tutti e tre offrono funzionalità avanzate e tutti sono facili da usare, pertanto non vi resta che recarvi sulla pagina promozionale e scegliere quello più adatto per le vostre esigenze. Ribadiamo ancora una volta che tutti i software sono indipendenti e che su tutti potrete usufruire di uno sconto del 50%.

