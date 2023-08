È innegabile che negli ultimi anni Microsoft abbia subito una trasformazione significativa, rivitalizzando i suoi prodotti e servizi per rimanere competitiva nel panorama tecnologico in continua evoluzione.

Questa evoluzione, tuttavia, spesso avviene a scapito di alcune applicazioni molto amate. Ci sono diverse applicazioni che riteniamo siano state ritirate prematuramente, lasciando un vuoto nell’ecosistema Microsoft.

1. Cortana su Windows: addio all’assistente personale

La nascita di Cortana nel 2014 ha portato sugli smartphone e sui PC Windows un promettente assistente virtuale, inizialmente in grado di rivaleggiare con Siri. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita e Cortana ha faticato a farsi strada in un mercato dominato da player decisamente più capaci.

Nonostante gli sforzi di Microsoft per perfezionare le capacità dell’assistente, alla fine ha trovato la sua nicchia come assistente d’ufficio all’interno di Microsoft Teams. Il recente annuncio dell’integrazione di Cortana all’interno di Copilot per Windows 11 consolida ulteriormente il passaggio dell’assistente virtuale da app indipendente a funzionalità integrata, promettendo interazioni e integrazioni migliori con il sistema operativo.

Credit: Windows Latest

2. Xbox Console Companion: un legame di gioco interrotto

Per i giocatori che hanno provato l’esperienza Xbox sui loro PC Windows, Xbox Console Companion è stato uno strumento molto apprezzato. Lanciato nel 2014, facilitava la perfetta integrazione tra PC e Xbox, consentendo ai giocatori di accedere agli obiettivi, sfogliare i giochi e condividere gli screenshot di gioco e i video registrati dalla console.

Con l’avvento di Xbox Game Pass, tuttavia, Microsoft ha indirizzato gli utenti verso la nuova app Xbox, portando alla scomparsa di Console Companion. Nonostante la promessa di funzioni migliorate nella nuova app, l’assenza della possibilità di scaricare e condividere direttamente i filmati catturati su console lascia un vuoto che deve essere ancora colmato.

Fonte: Xda Developers

3. Windows Movie Maker: l’editor video per tutti

Windows Movie Maker è stata la piattaforma di riferimento per gli editor video in erba, offrendo un’interfaccia facile da usare per creare video accattivanti. Nato nel 2000, permetteva agli utenti di aggiungere titoli, transizioni e voci fuori campo senza alcuno sforzo.

Tuttavia, il suo graduale passaggio al marchio Windows Live e l’eventuale assorbimento nell’app Foto hanno segnato la fine di un’epoca. Anche se sono apparse alternative come Clipchamp, nessuna è in grado di replicare la nostalgia e la semplicità di Windows Movie Maker.

Fonte: Internet Archive

4. Zune: una meravigliosa gestione musicale

Il software Zune, spesso messo in ombra dalle difficoltà della sua controparte hardware, ha messo in mostra la bravura di Microsoft nel software di gestione dei media. Come lettore multimediale per PC, Zune ha rappresentato una fresca alternativa ad iTunes.

La sua interfaccia pulita, basata sulle Tile, e le sue funzioni personalizzabili ne hanno fatto un punto di forza. La fine dell’ecosistema Zune nel 2012 ha lasciato un vuoto, nonostante i suoi resti siano disponibili per chi vuole avventurarsi in un’esperienza instabile.

5. MSN Sports: i tifosi hanno accusato il colpo

L’app MSN Sports, parte di Windows 10, offriva un’esperienza sportiva completa che rispondeva alle esigenze degli appassionati. Le opzioni di personalizzazione, la copertura dedicata alle squadre e gli sfondi a tema elevavano l’app al di sopra della banalità. Il suo abbandono nel 2021 ha lasciato agli appassionati di sport la nostalgia del livello di dettaglio e personalizzazione che caratterizzava l’app.

Fonte: Microsoft

Mentre piangiamo la perdita di queste app, non possiamo fare a meno di chiederci quale sarà la prossima ad andare in pensione. Il sito web “killedbymicrosoft” funge da memoriale digitale per queste applicazioni e servizi caduti, ricordandoci che anche nel panorama tecnologico in rapida evoluzione la nostalgia occupa un posto speciale.